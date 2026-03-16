El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de su establecimiento itinerante Hospital Perú, inicia en Tarapoto, ciudad de la región San Martín, una nueva edición del operativo “Verte otra vez”, que permitirá realizar cirugías de catarata y otras atenciones oftalmológicas especializadas.

La jornada médica se desarrollará del 17 al 26 de marzo en las instalaciones del Hospital II de Tarapoto, localidad donde el programa “Verte otra vez” inició sus intervenciones de catarata en noviembre del 2024 con Hospital Perú y a la que regresa para seguir transformando vidas.

Durante la campaña se proyecta realizar más de 410 atenciones oftalmológicas especializadas, entre ellas 137 intervenciones quirúrgicas de catarata, 137 controles postquirúrgicos (mediatos e inmediatos) y 137 procedimientos no médicos, en coordinación con la Red Asistencial Tarapoto.

Los especialistas de Hospital Perú, con amplia experiencia en cirugía ocular, utilizarán tecnología de última generación para extraer el cristalino opaco y reemplazarlo por un lente intraocular artificial. Este procedimiento es mínimamente invasivo, permite resultados inmediatos y devuelve a los pacientes la posibilidad de reintegrarse a sus actividades cotidianas.

Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, informó que hasta la fecha “Verte otra vez” ha permitido realizar 1627 cirugías de catarata en 19 operativos realizados en diversas regiones del país. “Buscamos reducir la demanda acumulada y contribuir al desembalse quirúrgico, acercando la salud especializada a las zonas donde más se necesita”, destacó la funcionaria.

Compromiso con el asegurado

El Hospital Perú, hospital itinerante de EsSalud, ha recorrido regiones como Arequipa, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios y La Libertad, priorizando aquellas con mayor necesidad de servicios en diversas especialidades médicas.

La catarata es una de las principales causas de ceguera tratable en nuestro país.