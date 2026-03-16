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Hospital Perú vuelve a Tarapoto con operativo “Verte otra vez” para realizar cirugías de catarata. (Foto: EsSalud)
Hospital Perú vuelve a Tarapoto con operativo “Verte otra vez” para realizar cirugías de catarata. (Foto: EsSalud)
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El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de su establecimiento itinerante Hospital Perú, inicia en Tarapoto, ciudad de la región San Martín, una nueva edición del operativo “Verte otra vez”, que permitirá realizar cirugías de catarata y otras atenciones oftalmológicas especializadas.

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