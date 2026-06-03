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EsSalud cuenta con un presupuesto anual estimado en S/ 17.000 millones para brindar cobertura médica a una población que supera los 13 millones de aportantes. Foto: composición GEC
EsSalud cuenta con un presupuesto anual estimado en S/ 17.000 millones para brindar cobertura médica a una población que supera los 13 millones de aportantes. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo, a través de un oficio formalizado este 3 de junio por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), propuso finalizar las funciones de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). En su reemplazo, el sector planteó el nombramiento de Juan Vidal Rodríguez Terrones, quien pasaría a asumir la conducción de la institución y la representación del Estado ante el Consejo Directivo.

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