El Poder Ejecutivo, a través de un oficio formalizado este 3 de junio por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), propuso finalizar las funciones de Luis Rosales Pereda como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). En su reemplazo, el sector planteó el nombramiento de Juan Vidal Rodríguez Terrones, quien pasaría a asumir la conducción de la institución y la representación del Estado ante el Consejo Directivo.

De acuerdo a un oficio remitido por el secretario general del MTPE, José Luis Díaz Callirgos, hacia la Presidencia del Consejo de Ministros, la salida de Rosales Pereda responde a la pérdida de confianza de la autoridad competente. La propuesta de la designación fue elevada junto a los informes de las oficinas técnicas y legales del sector ministerial.

¿Quién es Juan Vidal Rodríguez?

Rodríguez Terrones es un médico de profesión. Fue nombrado gerente de la Red Prestacional Lambayeque.

También cuenta con experiencia en el ámbito político. Anteriormente, se ha postulado como candidato al Congreso de la República durante los comicios generales del año 2021 con el partido Alianza Para el Progreso (APP).

Juan Vidal Rodríguez ha sido sancionado anteriormente por EsSalud. Foto: difusión

Su designación coincide temporalmente con la renuncia del médico Aurelio Orellana Vicuña formalizó a las jefaturas de la Gerencia de la Red Prestacional Rebagliati y de la dirección del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Orellana Vicuña señaló que los sucesos previos vulneraron su entorno familiar y personal, y aseveró haber demostrado con documentos que los cuestionamientos en su contra carecían de veracidad.

¿Qué cuestionamientos ha recibido EsSalud?

EsSalud recibió una partida presupuestal superior a los S/ 1.800 millones para subsanar el desabastecimiento de insumos médicos y medicinas. Dicha medida regulatoria recibió observaciones por parte de analistas del sector, quienes apuntaron que las deficiencias logísticas provenían de una falta de planificación de compras internas y criticaron la apertura a compras directas.

Actualmente, el Seguro Social de Salud cuenta con un presupuesto anual estimado en S/ 17.000 millones para brindar cobertura médica a una población que supera los 13 millones de aportantes. Sin embargo, los reportes de los organismos supervisores continúan registrando problemáticas recurrentes para los pacientes, tales como desabastecimiento crónico de fármacos, retrasos sustanciales en el calendario de adquisiciones institucionales, equipos médicos inoperativos, demoras prolongadas para citas de especialidad y embalses en cirugías programadas.

En el último quinquenio, la institución ha registrado una alta rotación de liderazgos, sumando siete presidentes ejecutivos y siete ministros en la cartera de Salud.