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EsSalud capacitó a más de 4 mil trabajadores en soporte vital y atención de emergencias.
EsSalud capacitó a más de 4 mil trabajadores en soporte vital y atención de emergencias.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del personal asistencial ante situaciones críticas, emergencias y desastres, la Escuela de Emergencia de EsSalud capacitó, en lo que va del 2026, a 4,759 profesionales y trabajadores de la salud a nivel nacional.

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