EsSalud capacitó a más de 4 mil trabajadores en soporte vital y atención de emergencias.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del personal asistencial ante situaciones críticas, emergencias y desastres, la Escuela de Emergencia de EsSalud capacitó, en lo que va del 2026, a 4,759 profesionales y trabajadores de la salud a nivel nacional.

A través de 177 cursos desarrollados de manera presencial y virtual en Lima, Callao y diversas regiones del país, médicos, enfermeras, técnicos asistenciales y personal administrativo reforzaron competencias en soporte vital básico y avanzado, ventilación mecánica, primeros auxilios, electrocardiografía, atención de desastres y manejo de víctimas múltiples.

Las capacitaciones incluyeron sesiones prácticas con maniquíes y equipos de simulación de alta tecnología, herramientas orientadas a actualizar, entrenar y certificar al personal que labora en servicios de emergencias, urgencias y áreas críticas del Seguro Social.

La gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Denisse Chávez, destacó que la formación brindada por la Escuela de Emergencia viene fortaleciendo las redes prestacionales Almenara, Sabogal y Rebagliati, así como diversas redes asistenciales de las regiones del país. Precisó que, en total, se desarrollaron 1770 horas académicas y se emitieron más de 4276 certificados digitales.

La Escuela de Emergencia, adscrita a la Gerencia de Oferta Flexible de EsSalud, es el único centro autorizado institucional a nivel nacional para certificar al personal que trabaja en servicios de emergencias, urgencias y áreas críticas. Asimismo, sus cursos cuentan con auspicio y certificación académica de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Cursos con mayor demanda

Entre los cursos con mayor demanda figuran soporte vital básico y avanzado, atención básica de desastres, soporte de trauma, manejo de víctimas múltiples, respuesta en desastres, electrocardiografía y primeros auxilios.

En el ámbito prehospitalario, el personal es capacitado para brindar medidas terapéuticas de estabilización en el lugar del siniestro y asegurar el adecuado traslado del paciente hacia un establecimiento con capacidad resolutiva. A nivel intrahospitalario, las capacitaciones están orientadas al manejo integral del paciente crítico y a fortalecer la respuesta ante eventos de gran magnitud y demanda masiva.

La Escuela de Emergencia de EsSalud, fundada en 1996, en el marco de su trigésimo aniversario, reafirma la misión de capacitar, actualizar, entrenar y certificar al personal de salud del Seguro Social, fortaleciendo la atención oportuna en situaciones críticas y emergencias.