Los niveles elevados de glucosa en la sangre representan la principal característica diagnosticada en una persona con diabetes como enfermedad metabólica crónica que hoy busca ser prevenida mediante la realización de examen médico puntual. Con respecto a dicha afección de alta incidencia en el Perú, hoy precisamente llama la atención el lanzamiento de campaña gratuita a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud) que promueve su prevención a través del despistaje llevado a cabo dentro de instalaciones muy particulares.

EN ESTOS ESTABLECIMIENTOS DE ESSALUD SE LLEVARÁ A CABO CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE Y PREVENCIÓN DE DIABETES

A nivel nacional, EsSalud se encarga de atender y brindar cobertura a las personas aseguradas y sus derechohabientes, siendo ahora campaña gratuita aquella mediante la cual busca promoverse la prevención de la diabetes.

Conmemorando su día mundial, esta iniciativa figura programada para llevarse a cabo el jueves 13 de noviembre, y desde las 8 de la mañana en la Playa Miller de la Sede Central de Jesús María donde puntualmente se realizarán despistajes dirigidos a personas que acudan en ayunas, entre otros de los siguientes servicios:

Controles de presión arterial, peso y talla

Evaluaciones nutricionales

Atención en medicina general, medicina interna, enfermería, odontología, oftalmología, endocrinología y psicología

La campaña gratuita de despistaje y prevención de diabetes que organiza EsSalud, no solo figura dirigida a asegurados y derechohabientes, sino también a población en general que durante la jornada del jueves 13 de noviembre, podrá recibir control de glucosa prioritariamente, pero además “charlas preventivas, consejería nutricional, orientación sobre el cuidado del pie diabético, y práctica de pausas activas” en ambientes especialmente acondicionados.

Con el apoyo del Hospital Perú, nosocomio itinerante que brinda prestaciones médicas en operativos de apoyo contingencial, finalmente la actividad busca promover hábitos saludables y despistajes oportunos que permitan evitar complicaciones asociadas a una enfermedad detectada más de 27 mil veces hacia noviembre de 2025.

ESTO ADVIERTE ODONTÓLOGO ACERCA DEL DIAGNÓSTICO DE DIABETES Y SU RELACIÓN CON EL CORRECTO CEPILLADO

El padecimiento de muchas enfermedades podría evitarse, exponen algunos estudios especializados, y como parte de esa información figura la relación entre la diabetes y el cepillado de dientes aunque resulte inverosímil para el común de las personas.

De acuerdo a información compartida por el Dr. Luis Bueno, especialista uruguayo en periodoncia, que le brindó declaraciones al diario El País acerca del cuidado de las encías, dicha afección metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, puede originarse y asimismo agudizarse si tu salud bucal empeora debido a una mala limpieza dental.

“En el tema diabético y cardíaco, los problemas en las encías agravan la diabetes y aumentan el riesgo de infarto”, refiere dicho odontólogo, manifestando además que la periodontitis es aquella enfermedad crónica cuyos rasgos también terminan influyendo negativamente en los pacientes diagnosticados.

Con respecto a las acciones que debes tomar para prevenir la diabetes mediante el buen cepillado de dientes, el Dr. Luis Bueno indica que una correcta higiene “incluye el uso de hilo dental, cepillos interproximales y enjuague de la dentadura con una solución que contenga antisépticos”, así como “visitas periódicas a profesionales” en la materia, “evitar el tabaquismo” e intentar disminuir los niveles de estrés, mientras lo complementas con sostener una dieta saludable y equilibrada.