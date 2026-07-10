La exposición prolongada a pantallas, ya sea la computadora de la oficina, la televisión en la sala o el celular en el bus, está transformando la forma en que nuestros ojos trabajan y se sienten. Muchos combinan jornadas laborales extensas con tiempo extra en redes sociales y entretenimiento digital lo que termina en fatiga visual, ojos rojos, picor y visión borrosa. Entender por qué aparecen estos signos y cómo distinguir entre cansancio ocular temporal y problemas que requieren atención médica es clave para proteger la vista sin renunciar a la conectividad necesaria en el día a día. Hoy te traigo, de la mano de los profesionales, las medidas sencillas y prácticas que reducen la molestia y ayudan a mantener la salud ocular: desde ajustes ergonómicos y cambios de hábitos al usar dispositivos, hasta ejercicios de descanso visual y cuidados en el hogar.

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Consejos para evitar ojos rojos y visión borrosa

Es una práctica cotidiana atribuir el enrojecimiento ocular al cansancio por las pantallas o a la falta de sueño; sin embargo, las investigaciones clínicas actuales revelan un trasfondo mucho más complejo. El ojo rojo persistente no es solo una molestia cosmética, sino una de las principales alertas del Síndrome de Ojo Seco. Esta enfermedad multifactorial altera la película lagrimal, la primera barrera de protección del ojo ante el medio externo, y, de no ser tratada por especialistas, puede enmascarar patologías crónicas graves.

“El ojo rojo persistente es la respuesta inflamatoria del ojo ante la falta de lágrima; usar vasoconstrictores comunes solo genera un efecto rebote que retrasa un diagnóstico y un tratamiento oportuno de enfermedades reumatológicas o metabólicas que el paciente aún desconoce (...) El ojo seco severo no tratado puede desencadenar queratitis e incluso úlceras corneales que ponen en riesgo la integridad de la córnea y pueden afectar la visión de forma irreversible”, explicó la Dra. Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier. Además, brindó estas recomendaciones:

Erradicar la automedicación cosmética: evitar por completo el uso de gotas que prometen “quitar lo rojo” de forma inmediata. Estos productos camuflan la inflamación real y exacerban la sequedad debido a la toxicidad celular de sus componentes.

evitar por completo el uso de gotas que prometen “quitar lo rojo” de forma inmediata. Estos productos camuflan la inflamación real y exacerban la sequedad debido a la toxicidad celular de sus componentes. Optimización ambiental y ergonomía digital: implementar la regla del “20-20-20” (cada 20 minutos, mirar a una distancia de 6 metros o 20 pies durante 20 segundos) para forzar el parpadeo completo. También se sugiere regular el uso de aire acondicionado directo y usar humidificadores de ambiente.

implementar la regla del “20-20-20” (cada 20 minutos, mirar a una distancia de 6 metros o 20 pies durante 20 segundos) para forzar el parpadeo completo. También se sugiere regular el uso de aire acondicionado directo y usar humidificadores de ambiente. Nutrición con enfoque celular: promover una dieta rica en ácidos grasos esenciales como el Omega-3 (pescados azules y semillas), que mejoran la calidad de la lágrima evitando su evaporación, además de mantener un consumo óptimo de agua.

promover una dieta rica en ácidos grasos esenciales como el Omega-3 (pescados azules y semillas), que mejoran la calidad de la lágrima evitando su evaporación, además de mantener un consumo óptimo de agua. Cuidar la higiene del sueño: evitar el uso de celulares y pantallas una hora antes de dormir y procurar un descanso de 7 a 8 horas diarias. Esto restaura las funciones oculares y permite una mejor producción de la película lagrimal.

evitar el uso de celulares y pantallas una hora antes de dormir y procurar un descanso de 7 a 8 horas diarias. Esto restaura las funciones oculares y permite una mejor producción de la película lagrimal. Evaluación oftalmológica especializada anual: el chequeo preventivo permite detectar de manera precoz la asociación del ojo seco con enfermedades inmunológicas y metabólicas. Mediante pruebas específicas, como evaluar el tiempo de ruptura de la película lagrimal (BUT), realizar tinciones de la superficie ocular o estudiar las glándulas de Meibomio, se puede identificar la patología en estadios tempranos para un tratamiento oportuno.

Distinguir entre cansancio ocular temporal y problemas que requieren atención médica es clave para proteger la vista. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

Cómo cuidar la vista durante maratones frente a pantallas

La creciente cantidad de tiempo que las personas dedican a las pantallas se ha convertido en una de las principales causas de fatiga visual, una condición cada vez más frecuente que, si bien no suele provocar daños permanentes en los ojos, genera molestias que afectan la comodidad y el bienestar de las personas.

El médico Gerardo Arana Kaik, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, recalca que el riesgo aumenta cuando las personas permanecen durante varias horas concentrados en una pantalla sin realizar pausas o mantener una adecuada distancia visual. “La pantalla pequeña del celular obliga a enfocar con mayor esfuerzo y suele utilizarse a una distancia mucho más corta. Además, muchas personas sostienen el teléfono demasiado cerca y permanecen largos períodos sin descansar. Esto incrementa la probabilidad de fatiga visual, sequedad ocular y otras molestias. Siempre que sea posible, es preferible utilizar pantallas más grandes y mantener una distancia adecuada”, explicó. El especialista dejó estos consejos:

La importancia de la distancia y la postura: uno de los aspectos más importantes para proteger la visión es mantener una distancia adecuada entre los ojos y la pantalla. Las recomendaciones varían según el dispositivo: Televisor, entre 2 y 3 metros de distancia, o aproximadamente entre dos y tres veces el tamaño diagonal de la pantalla. Esto permite una visualización cómoda de la imagen sin exigir un esfuerzo excesivo al enfoque visual; computadora, entre 50 y 70 centímetros. Esta separación ayuda a reducir la fatiga ocular durante períodos prolongados de observación y facilita una postura más ergonómica; celular, entre 35 y 40 centímetros, evitando acercarlo demasiado al rostro. Utilizar el teléfono a una distancia muy corta obliga a los ojos a realizar un mayor esfuerzo de enfoque, lo que puede favorecer la aparición de cansancio visual y sequedad ocular. Asimismo, el centro de la pantalla debería ubicarse ligeramente por debajo del nivel de los ojos (entre 15 y 20 grados), ya que esto favorece una posición más cómoda y ayuda a reducir la evaporación de la lágrima. Además, permanecer durante varias horas en una misma postura puede generar molestias físicas como dolor de cuello, hombros y espalda, por lo que se recomienda realizar pausas breves entre partidos para estirar el cuerpo y cambiar de posición.

uno de los aspectos más importantes para proteger la visión es mantener una distancia adecuada entre los ojos y la pantalla. Las recomendaciones varían según el dispositivo: Televisor, entre 2 y 3 metros de distancia, o aproximadamente entre dos y tres veces el tamaño diagonal de la pantalla. Esto permite una visualización cómoda de la imagen sin exigir un esfuerzo excesivo al enfoque visual; computadora, entre 50 y 70 centímetros. Esta separación ayuda a reducir la fatiga ocular durante períodos prolongados de observación y facilita una postura más ergonómica; celular, entre 35 y 40 centímetros, evitando acercarlo demasiado al rostro. Utilizar el teléfono a una distancia muy corta obliga a los ojos a realizar un mayor esfuerzo de enfoque, lo que puede favorecer la aparición de cansancio visual y sequedad ocular. Asimismo, el centro de la pantalla debería ubicarse ligeramente por debajo del nivel de los ojos (entre 15 y 20 grados), ya que esto favorece una posición más cómoda y ayuda a reducir la evaporación de la lágrima. Además, permanecer durante varias horas en una misma postura puede generar molestias físicas como dolor de cuello, hombros y espalda, por lo que se recomienda realizar pausas breves entre partidos para estirar el cuerpo y cambiar de posición. Cuidado con la iluminación: otro factor clave es la iluminación del ambiente. El especialista recomienda evitar tanto la oscuridad total como las luces intensas que generen reflejos sobre la pantalla. Aunque ver televisión a oscuras no daña los ojos, sí aumenta el contraste entre la pantalla y el entorno, lo que puede favorecer el cansancio visual. Asimismo, se aconseja ajustar el brillo de la pantalla para que sea acorde con la luz del ambiente y mantener una configuración que permita visualizar cómodamente las imágenes sin forzar la vista. También puede resultar útil activar el modo nocturno o los filtros de luz cálida durante las horas de la noche para mejorar el confort visual.

otro factor clave es la iluminación del ambiente. El especialista recomienda evitar tanto la oscuridad total como las luces intensas que generen reflejos sobre la pantalla. Aunque ver televisión a oscuras no daña los ojos, sí aumenta el contraste entre la pantalla y el entorno, lo que puede favorecer el cansancio visual. Asimismo, se aconseja ajustar el brillo de la pantalla para que sea acorde con la luz del ambiente y mantener una configuración que permita visualizar cómodamente las imágenes sin forzar la vista. También puede resultar útil activar el modo nocturno o los filtros de luz cálida durante las horas de la noche para mejorar el confort visual. No olvides parpadear: normalmente una persona parpadea entre 15 y 20 veces por minuto; sin embargo, durante el uso prolongado de pantallas esta cifra puede disminuir significativamente. Como consecuencia, la superficie ocular pierde humedad con mayor rapidez, provocando sequedad, ardor, visión borrosa temporal y sensación de arenilla.

Hay medidas sencillas y prácticas que reducen la molestia y ayudan a mantener la salud ocular. (Foto: Artur Apsitis / Pexels)

Qué ajustes hacer en tu teléfono para reducir la fatiga visual

Revisar correos, responder mensajes, asistir a reuniones virtuales, ver videos, jugar o navegar en redes sociales son actividades que forman parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, pasar varias horas frente a la pantalla del smartphone puede generar molestias como ojos secos, visión borrosa, sensibilidad a la luz o sensación de cansancio visual. La buena noticia es que existen ajustes simples que pueden ayudar a reducir estas molestias y mejorar la experiencia de uso durante el día. Aquí te lo explico :

Ajusta el brillo según el entorno: uno de los errores más comunes es utilizar el brillo de la pantalla al máximo en interiores o mantenerlo demasiado bajo en exteriores. Ambos escenarios obligan a los ojos a realizar un esfuerzo adicional para enfocar correctamente la información. La recomendación es activar el brillo automático o adaptar manualmente la intensidad de la pantalla según las condiciones de iluminación del entorno. De esta manera, la visualización resulta más cómoda y natural durante períodos prolongados de uso. Los smartphones más recientes incorporan sensores capaces de adaptar automáticamente el brillo a las condiciones ambientales.

uno de los errores más comunes es utilizar el brillo de la pantalla al máximo en interiores o mantenerlo demasiado bajo en exteriores. Ambos escenarios obligan a los ojos a realizar un esfuerzo adicional para enfocar correctamente la información. La recomendación es activar el brillo automático o adaptar manualmente la intensidad de la pantalla según las condiciones de iluminación del entorno. De esta manera, la visualización resulta más cómoda y natural durante períodos prolongados de uso. Los smartphones más recientes incorporan sensores capaces de adaptar automáticamente el brillo a las condiciones ambientales. Reduce la exposición a la luz azul durante la noche: diversos estudios han señalado que la exposición excesiva a luz azul en horarios nocturnos puede afectar los ciclos naturales de sueño y generar mayor sensación de cansancio visual. Por ello, muchos smartphones incorporan modos de lectura o filtros de luz azul que ajustan la temperatura de color de la pantalla para ofrecer una visualización más cálida y confortable durante la noche. Activar esta función en las últimas horas del día puede ayudar a disminuir el esfuerzo visual y contribuir a una experiencia más agradable antes de dormir.

diversos estudios han señalado que la exposición excesiva a luz azul en horarios nocturnos puede afectar los ciclos naturales de sueño y generar mayor sensación de cansancio visual. Por ello, muchos smartphones incorporan modos de lectura o filtros de luz azul que ajustan la temperatura de color de la pantalla para ofrecer una visualización más cálida y confortable durante la noche. Activar esta función en las últimas horas del día puede ayudar a disminuir el esfuerzo visual y contribuir a una experiencia más agradable antes de dormir. Aprovecha las herramientas de cuidado ocular integradas: la tecnología también ha evolucionado para ofrecer soluciones específicamente diseñadas para el bienestar visual. Actualmente, algunos dispositivos incorporan sistemas que gestionan de forma inteligente factores como la luz azul, el parpadeo de la pantalla y el desenfoque por movimiento. Un ejemplo es Xiaomi Vision Care, presente en la nueva Serie Xiaomi 17T. Este conjunto de tecnologías está diseñado para optimizar la experiencia visual durante largas jornadas de uso, ajustando diferentes parámetros de la pantalla para reducir la fatiga ocular y mejorar el confort visual.

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