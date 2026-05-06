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La producción de petróleo en Perú alcanzó los 33.44 miles de barriles por día (MBPD) en abril de 2026. FOTO: GEC.
La producción de petróleo en Perú alcanzó los 33.44 miles de barriles por día (MBPD) en abril de 2026. FOTO: GEC.
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en Perú alcanzó los 33.44 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de abril de 2026, lo que significó una leve caída respecto al mes anterior y en términos interanuales representó 33% menos.

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