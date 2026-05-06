La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que según las últimas cifras oficiales de Perú-Petro, la producción de petróleo en Perú alcanzó los 33.44 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de abril de 2026, lo que significó una leve caída respecto al mes anterior y en términos interanuales representó 33% menos.

Entre los lotes con mayor producción durante el periodo indicado figuran: el Lote 95 ubicado en Loreto con 12.166 MBPD; el Lote X con 8.223 MBPD y el Lote Z-69 con 3.334 MBPD, ambos localizados en Piura. Por otro lado, los lotes que no registran producción son: Lote 67, XV, XX, Z-6, entre otros.

Producción de gas natural

De otro lado, la producción de gas natural experimentó una reducción en el mes de análisis, al pasar de 836 millones de pies cúbicos por día (MMCFD) en marzo a 787 MMCFD en abril del 2026. Respecto al mismo mes del año pasado se observa una disminución de 28%.

En este escenario, los lotes que reportaron mayor crecimiento de producción fueron: Lote 88 con 704 MMCFD, Lote 57 con 13 MMCFD y Lote 56 con 7 MMCFD, todos ubicados en Cusco.

Para la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, las recientes cifras de la producción de hidrocarburos evidencian la urgencia de reactivar el sector. En este contexto, sostuvo que resulta fundamental generar un entorno favorable, con visión de largo plazo. “Las reglas claras y mayor inversión son clave para fortalecer la seguridad energética y el desarrollo del país”, remarcó.