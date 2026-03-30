Resumen

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El crecimiento de las exportaciones mineras en el primer mes del presente año se explicó principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$1.140 millones más) y oro (US$1.128 millones más). Foto: GEC.
El crecimiento de las exportaciones mineras en el primer mes del presente año se explicó principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$1.140 millones más) y oro (US$1.128 millones más). Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las exportaciones mineras en enero sumaron US$7.216 millones, representando un crecimiento de 58%, respecto a igual mes del 2025 (US$4.560 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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