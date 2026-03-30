Las exportaciones mineras en enero sumaron US$7.216 millones, representando un crecimiento de 58%, respecto a igual mes del 2025 (US$4.560 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que, en enero último, las exportaciones de cobre ascendieron a US$3.397millones, lo que significó un incremento de 50,5% con relación a similar mes del 2025 (US$2.257 millones).

Por su parte, las exportaciones de oro sumaron US$2.687 millones, representando un aumento de 72,3% respecto a los US$1.560 millones registrados en enero del año pasado.

La SNMPE explicó que, en enero 2026, las exportaciones de cobre representaron el 47,1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro 37,2%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras en el primer mes del presente año se explicó principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$1.140 millones más) y oro (US$1.128 millones más) con relación a enero del 2025. El gremio añadió que las exportaciones mineras representaron el 73% de las ventas del Perú al exterior.