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Resumen

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Jimena Sologuren, Subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones, Compañía Minera Poderosa, analiza minería, decisiones urgentes para no perder la ola. | Foto: Minem.
Jimena Sologuren, Subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones, Compañía Minera Poderosa, analiza minería, decisiones urgentes para no perder la ola. | Foto: Minem.
Por Jimena Sologuren

Quienes seguimos de cerca la industria minera sabemos que el precio de los minerales que exporta el Perú se ha disparado en los últimos años. Sin embargo, esta ola de bonanza no nos encontró listos para surfearla. En poco más de cinco años hemos pasado de estar entre las 20 jurisdicciones más atractivas del mundo –según el ranking del Fraser Institute– a convertirnos en un competidor de media tabla.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.