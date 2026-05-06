El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Ejecutivo viene trabajando en la formulación de un crédito suplementario que será presentado al Congreso de la República.

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El MEF indicó que se evaluará la inclusión de inversiones públicas en ejecución, principalmente aquellas orientadas al cierre de brechas y próximas a culminar , a fin de que puedan convertirse en mejores servicios e infraestructura para la ciudadanía.

“La eventual asignación de recursos estará sujeta a criterios técnicos vinculados al nivel de avance físico y financiero de las inversiones, la capacidad de gasto y ejecución de las entidades de los tres niveles de gobierno, la disponibilidad de recursos y el marco de responsabilidad fiscal”, se lee en el comunicado.

El MEF recalcó que se considerarán prioritariamente aquellas intervenciones que registren un adecuado ritmo de ejecución, cuenten con condiciones para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos y permitan generar resultados concretos en beneficio de la población.

“Reiteramos nuestro compromiso con la sostenibilidad fiscal y con una gestión responsable de los recursos públicos, orientada a garantizar la continuidad de proyectos estratégicos”, finalizó el MEF.