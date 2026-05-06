Resumen

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El MEF recalcó que se considerarán prioritariamente aquellas intervenciones que registren un adecuado ritmo de ejecución. Foto: GEC.
El MEF recalcó que se considerarán prioritariamente aquellas intervenciones que registren un adecuado ritmo de ejecución. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Ejecutivo viene trabajando en la formulación de un crédito suplementario que será presentado al Congreso de la República.

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