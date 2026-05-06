Resumen

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El resultado de la recaudación de abril se debe a diversos factores, entre los que destacan el desempeño favorable de la actividad económica durante marzo. Foto: Andina.
El resultado de la recaudación de abril se debe a diversos factores, entre los que destacan el desempeño favorable de la actividad económica durante marzo. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En abril, los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/24.962 millones, lo que representa un incremento de S/3.888 millones respecto al mismo mes del año pasado, indicó Sunat.

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