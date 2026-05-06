Mediante la Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, el Gobierno designó a Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en calidad de representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Se resuelve designar al señor Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros quien a su vez presidirá dicho Consejo”, se lee en la resolución.

El documento lleva las rúbricas del presidente de la república José María Balcázar y de Luis Arroyo presidente de la PCM.

De la misma manera, el Ejecutivo publicó la Resolución Suprema N° 144-2026-PCM, mediante la cual se acepta formalmente la renuncia formulada por Alberto Villanueva Eslava al cargo de presidente y miembro del Consejo Directivo.

En dicha norma publicada este martes, el Gobierno le extendió el agradecimiento oficial por los servicios prestados durante su gestión en que asumió en el 2024.