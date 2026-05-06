Resumen

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El documento lleva las rúbricas del presidente de la república José María Balcázar y de Luis Arroyo presidente de la PCM. Foto: Indecopi.
El documento lleva las rúbricas del presidente de la república José María Balcázar y de Luis Arroyo presidente de la PCM. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

Mediante la Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, el Gobierno designó a Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en calidad de representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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