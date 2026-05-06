Mediante la Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, el Gobierno designó a Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en calidad de representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
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“Se resuelve designar al señor Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros quien a su vez presidirá dicho Consejo”, se lee en la resolución.
El documento lleva las rúbricas del presidente de la república José María Balcázar y de Luis Arroyo presidente de la PCM.
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De la misma manera, el Ejecutivo publicó la Resolución Suprema N° 144-2026-PCM, mediante la cual se acepta formalmente la renuncia formulada por Alberto Villanueva Eslava al cargo de presidente y miembro del Consejo Directivo.
En dicha norma publicada este martes, el Gobierno le extendió el agradecimiento oficial por los servicios prestados durante su gestión en que asumió en el 2024.
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