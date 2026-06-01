El verano de los videojuegos arranca oficialmente de la mano de Sony. PlayStation ha confirmado el regreso de su esperado evento State of Play para este martes 2 de junio de 2026, una transmisión que promete definir el rumbo de la consola PS5 para lo que queda del año y el próximo 2027. Si eres de los que no quiere perderse ningún anuncio en directo, te contamos todos los detalles de la transmisión, el horario exacto para Perú y los juegos confirmados.

¿A qué hora es el State of Play de junio 2026 en Perú?

Para la comunidad gamer en Perú, tocará poner la alarma temprano o pasar de largo la madrugada. La transmisión oficial del State of Play comenzará exactamente a las 4:00 p.m. (hora peruana) del martes 2 de junio.

Sony ha detallado que el directo tendrá una duración de más de 60 minutos (algunos reportes de cines aliados apuntan a casi 70 u 90 minutos de contenido), convirtiéndose en uno de los eventos más largos y masivos bajo el formato State of Play hasta la fecha.

Horarios en el resto de Latinoamérica:

México: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia, Ecuador, Panamá: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Uruguay: 6:00 p.m.

Dónde ver el State of Play en vivo y en directo

Como ya es costumbre, PlayStation habilitará sus plataformas principales de forma completamente gratuita. Podrás seguir el minuto a minuto con subtítulos en español a través de:

El canal oficial de PlayStation en YouTube .

. Su cuenta oficial en Twitch.

Marvel’s Wolverine y los juegos confirmados por PlayStation

El gran protagonista de la jornada ya tiene nombre propio. Insomniac Games se encargará de abrir el show mostrando por primera vez el gameplay real de Marvel’s Wolverine. Tras mucha expectativa, veremos a fondo el combate brutal y despiadado de Logan en una demostración que promete explotar la potencia gráfica de la PS5 antes de su lanzamiento definitivo, fijado para el 15 de septiembre de 2026.

Nota importante sobre exclusividades: Siguiendo la estrategia reciente de Sony de priorizar su ecosistema de consolas para los títulos de corte narrativo, se espera que juegos como Wolverine mantengan una exclusividad total en PS5, dejando los lanzamientos simultáneos en PC únicamente para sus propuestas multijugador.

Rumores y predicciones: ¿Qué otras sorpresas veríamos?

Con más de una hora de anuncios por delante, la lista de invitados de estudios first-party y socios externos (third-party) tiene a las redes sociales ardiendo en teorías. Estos son los nombres que suenan con más fuerza en la industria: