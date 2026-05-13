Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Indecopi informa a la ciudadanía sobre cuatro alertas de seguridad emitidas por proveedores de vehículos, quienes han dispuesto el llamado a revisión de determinadas unidades debido a posibles fallas que podrían incrementar el riesgo de accidentes.
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