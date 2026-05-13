El Indecopi informa a la ciudadanía sobre cuatro alertas de seguridad emitidas por proveedores de vehículos, quienes han dispuesto el llamado a revisión de determinadas unidades debido a posibles fallas que podrían incrementar el riesgo de accidentes.

Se trata de marcas pertenecientes a Toyota del Perú, Diveimport, MC Autos y Ford Perú, que en total suman cerca de 500 vehículos.

Toyota del Perú anunció la revisión de 14 unidades del Lexus GS-F y RC-F, fabricados entre 2014 y 2019, debido a un posible defecto en la bomba de combustible que podría impedir el funcionamiento del motor o provocar su apagado en marcha

Diveimport comunicó también la revisión de 43 vehículos RAM 1500 (2025-2026), por posibles fallas en las luces de giro y freno del remolque, lo que podría dificultar la advertencia a otros conductores y aumentar el riesgo de accidentes.

En tanto, MC Autos llamó a revisión 87 vehículos Mitsubishi Xpander y Xpander Cross (2025), debido a un posible defecto en el respaldo de los asientos de la segunda fila, que podría incrementar el riesgo de lesiones en caso de frenadas bruscas o choques.

Finalmente, Ford convocó a revisión 330 vehículos del modelo Explorer (2025), por posibles fallas en la imagen de la cámara de retroceso y sistemas de asistencia al conductor, lo que podría elevar el riesgo de accidentes.