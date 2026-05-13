Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Indecopi difundió la alerta luego de que Digemid identificara problemas de calidad en lotes específicos. Foto: Indecopi.
Indecopi difundió la alerta luego de que Digemid identificara problemas de calidad en lotes específicos. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

El Indecopi informa a la ciudadanía sobre cuatro alertas de seguridad emitidas por proveedores de vehículos, quienes han dispuesto el llamado a revisión de determinadas unidades debido a posibles fallas que podrían incrementar el riesgo de accidentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.