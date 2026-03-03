Resumen

El gremio señala ha identificado que persiste el consumo no autorizado en algunas estaciones de servicio.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) planteó la adopción de medidas excepcionales y temporales frente a la emergencia que afecta el transporte de gas natural, con el fin de garantizar el abastecimiento a los hogares y preservar la estabilidad del sistema energético.

