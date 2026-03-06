Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los productos analizados comprenden borradores, lapiceros, lápices, lápices de colores, plumones, resaltadores, tajadores y tijeras. Foto: GEC.
Los productos analizados comprenden borradores, lapiceros, lápices, lápices de colores, plumones, resaltadores, tajadores y tijeras. Foto: GEC.
Por Redacción EC

A unas semanas de iniciar el año escolar, la importación de útiles escolares muestra un comportamiento más prudente por parte de los importadores. Según estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el periodo agosto 2025 – enero 2026 el valor total de las importaciones de productos escolares alcanzó los US$33 millones, con un volumen de 559 millones de unidades.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.