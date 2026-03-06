A unas semanas de iniciar el año escolar, la importación de útiles escolares muestra un comportamiento más prudente por parte de los importadores. Según estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el periodo agosto 2025 – enero 2026 el valor total de las importaciones de productos escolares alcanzó los US$33 millones, con un volumen de 559 millones de unidades.

Esta cifra significó un retroceso de 22% en el valor importado y una leve reducción de 1% en volumen, en comparación con la campaña escolar 2025 (agosto 2024 – enero 2025), cuando se registraron US$43 millones y 563,6 millones de unidades.

Los productos analizados comprenden borradores, lapiceros, lápices, lápices de colores, plumones, resaltadores, tajadores y tijeras.

Óscar Quiñones, jefe del Idexcam de la CCL, sostuvo que este resultado se explicaría a una moderación en las importaciones ante una demanda más conservadora, estrategias de optimización de inventarios o una mayor competencia en precios en el mercado local. Asimismo, China se mantiene como el principal proveedor de útiles escolares para el mercado peruano.

En la campaña escolar 2026, la mayoría de productos registraron caídas en el valor importado, aunque con comportamientos mixtos en volumen. Los aumentos en unidades se observaron en borradores (15%), lapiceros (57%), y tajadores (43%), sin embargo, en valor estos productos retrocedieron 17%, 8%, y 33%, respectivamente.

En tanto, lápices, lápices de colores, plumones, resaltadores y tijeras escolares evidenciaron retrocesos tanto en valor como en volumen.