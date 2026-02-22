¿Se puede imponer la entrega total de útiles en un solo momento? Esto dice Indecopi

A partir del 16 de marzo, los colegios públicos darán inicio al Año Escolar 2026 y, con ello, resurgen las dudas en torno a la tradicional lista de útiles escolares. Por lo general, durante esta temporada se vuelve un dolor de cabeza para muchos padres de familia, quienes hacen lo posible por reunir todos los suministros educativos y así evitar cierto retraso o inconveniente. Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió a las instituciones educativas sobre la prohibición de recibir todos los materiales educativos al primer día de clases o que se adquieran de reconocidas marcas, ya que se busca proteger la economía de las familias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR EL TOTAL DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN EL INDECOPI?

En dialogo para un medio local, la representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Rosa Morán, explicó que, basándose en la guía ‘Checa tu Cole’ de Indecopi, los colegios a nivel nacional se encuentran prohibidos de solicitar el total de los útiles escolares durante los primeros días de clases, por lo que se deben considerar fechas establecidas para la entrega de estos materiales, de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las clases. Eso no es todo, en el caso de los libros, indispensables para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, la especialista indicó que no es obligatorio que sean nuevos.

En cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia podrán comprarlo en cualquier establecimiento de su elección. “Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear, sin embargo para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.

CALENDARIO ESCOLAR 2026, SEGÚN EL MINEDU

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación estableció oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos y privados a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. De esta manera, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, conforme indica el ciclo lectivo. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar: