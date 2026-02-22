¿Se puede imponer la entrega total de útiles en un solo momento? Esto dice Indecopi

Por Redacción EC

A partir del 16 de marzo, los colegios públicos darán inicio al Año Escolar 2026 y, con ello, resurgen las dudas en torno a la tradicional lista de útiles escolares. Por lo general, durante esta temporada se vuelve un dolor de cabeza para muchos padres de familia, quienes hacen lo posible por reunir todos los suministros educativos y así evitar cierto retraso o inconveniente. Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió a las instituciones educativas sobre la prohibición de recibir todos los materiales educativos al primer día de clases o que se adquieran de reconocidas marcas, ya que se busca proteger la economía de las familias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

