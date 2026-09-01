La Policía Nacional presentó el lunes a cinco jóvenes de entre 18 y 23 años como presuntos integrantes de Los Pulpos involucrados en el secuestro del empresario Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes. Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuatro habrían participado directamente en el ataque, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas.

Sin embargo, conforme avanzan las diligencias han surgido interrogantes sobre si los detenidos que fueron presentados corresponden efectivamente a los hombres que aparecen en las imágenes del ataque y, principalmente, qué evidencia permitirá individualizar la responsabilidad de cada uno. Las dudas parten de elementos visibles en los propios registros del crimen y llegan ahora hasta el Ministerio Público.

Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”. (Foto: GEC)

La contextura de los atacantes

Uno de los primeros elementos que llama la atención aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad. Los hombres que descienden de la camioneta utilizada para interceptar la Ford Bronco Raptor en la que viajaba Lara llevan indumentaria policial, portan armas largas y presentan una contextura que aparenta ser robusta.

En declaraciones a El Comercio, Robert Maraví, exoficial de la PNP, advierte que “existe una diferencia aparente entre la contextura de quienes aparecen durante el ataque y la de los intervenidos”.

En un ejercicio adicional, El Comercio revisó las estaturas consignadas en las fichas Reniec de los cinco detenidos y las contrastó con las dimensiones conocidas de la Ford Bronco Raptor, que tiene aproximadamente 1,97 metros de altura.

Nombre del detenido Estatura Edad Contextura Frank Junior Quezada Cruz, alias “Ñato” 1.60 m 22 Delgada Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho” 1.59 m 19 Delgada Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo” 1.75 m 19 Delgada César Iván García Rivera, alias “Bolacho” 1.65 m 20 Delgada José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares” 1.65 m 19 Delgada

En ningún caso, ninguno de los intervenidos superaba la altura de la camioneta Ford.

Álvaro Vargas, experto en antropología forense, señaló a El Comercio, que si bien un video no permite por sí solo identificar ni descartar la identidad de una persona, si existen algunos detalles que generan dudas. “La perspectiva de las cámaras, el calzado, la distancia respecto del vehículo y la posición corporal pueden distorsionar las proporciones. No obstante, hay elementos que llaman la atención a simple vista”, dijo.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

¿El mismo comportamiento?

Hay una segunda diferencia que merece ser analizada. Durante el ataque, los falsos policías muestran una actuación aparentemente coordinada, con conocimiento táctico: interceptan el vehículo, descienden armados, distribuyen posiciones y consiguen que las víctimas interpreten inicialmente la escena como una intervención policial. La propia PNP sostiene que los delincuentes simularon pertenecer al Grecco.

Ese desenvolvimiento puede contrastarse con los videos mostrados por el general Arriola durante la conferencia de prensa, en los que la Policía atribuye a los detenidos determinados desplazamientos en delitos pasados.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

“Los secuestradores parecen desenvolverse con cierto nivel de entrenamiento, como si previamente hubieran ensayado o recibido instrucción para este tipo de acciones. Ese comportamiento, contrasta con los registros difundidos posteriormente por la Policía sobre los detenidos, en los que se observa un desenvolvimiento más desordenado e improvisado”, comentó Maraví.

En ese sentido, el general Víctor Revoredo ha señalado que se investigará cualquier eventual participación de agentes policiales y que “la institución no protegerá a elementos que pudieran estar involucrados”.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Armas usadas

Otro punto que deberá ser esclarecido es el tipo de armamento utilizado durante el ataque. Las imágenes muestran a los autores desplazándose con armas largas, aparentemente equipadas con una especie de silenciadores en el extremo del cañón. El manejo de este tipo de armamento plantea una diferencia respecto de las armas cortas que aparecen vinculadas a algunos de los detenidos en sus antecedentes e intervenciones anteriores.

Agentes policiales consultados por este diario indicaron que el uso de un fusil o arma larga no es equivalente al de una pistola: cambian su peso y dimensiones, la forma de portarla, apuntar y desplazarse con ella, así como su manipulación durante una intervención. Por ello, uno de los aspectos que deberá establecer la investigación es si los detenidos tenían experiencia previa con este tipo de armas y, principalmente, si alguna de las utilizadas en el cuádruple crimen ha podido ser recuperada o vinculada materialmente con ellos.

La Policía detuvo a cinco presuntos implicados en el secuestro de Jenns Lara Tantaquilla. Cuatro son señalados como presuntos autores materiales del rapto, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas y coordinado la provisión de armas, uniformes y otros implementos para la organización criminal.

Familias de detenidos rechazan acusaciones

A estas interrogantes se suman los cuestionamientos de los familiares de algunos detenidos, quienes sostienen que sus parientes no participaron en el secuestro ni en los asesinatos y cuestionan la forma en que fueron vinculados al caso.

La tía de uno de los intervenidos, de 19 años, sostuvo que las dimensiones del joven no guardarían correspondencia con las de los sujetos vestidos de policías que aparecen en las cámaras durante el secuestro de Jenns Marty Lara Tantaquilla.

La familiar aseguró además que el joven se encontraba en su vivienda junto a su pareja la noche del crimen y afirmó que cuentan con fotografías y videos que podrían respaldar esa versión. También rechazó que pertenezca a ‘Los Pulpos´ y cuestionó que se utilicen antecedentes correspondientes a su etapa como menor de edad para sustentar su presunta vinculación con la organización criminal, según declaraciones recogidas por Buenos días Perú.

Fiscalía pone cautela a la versión policial

El cuestionamiento más relevante, sin embargo, provino este martes del propio Ministerio Público. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, señaló que todavía no es posible afirmar categóricamente que los cinco intervenidos sean los responsables del secuestro y los asesinatos.

Chávez Cotrina explicó a RPP que se requiere evidencia sólida y de calidad científica antes de establecer responsabilidades. Un equipo de fiscales trabaja en las pericias de los celulares incautados y en el análisis de las cámaras para reconstruir los desplazamientos vinculados al caso.

La precisión contrasta con la contundencia de la presentación policial del lunes, cuando las autoridades atribuyeron a cuatro intervenidos la ejecución material del secuestro y señalaron al quinto como operador logístico. La Fiscalía tendrá ahora que determinar si las evidencias respaldan esa reconstrucción.

Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram

VIDEO RECOMENDADO