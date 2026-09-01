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Resumen

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Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)
Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)
Por Martín Acosta González

La Policía Nacional presentó el lunes a cinco jóvenes de entre 18 y 23 años como presuntos integrantes de Los Pulpos involucrados en el secuestro del empresario Jenns Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes. Según el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuatro habrían participado directamente en el ataque, mientras que el quinto habría cumplido funciones logísticas.

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