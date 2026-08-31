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Resumen

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Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Jens Lara, de 31 años, fue secuestrado en medio del asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: Facebook)
Por Martín Acosta González

El secuestro de Jenns Lara Tantaquilla, ocurrido durante un ataque que dejó cuatro personas asesinadas en Trujillo, no era el primer episodio de este tipo que golpeó a su círculo cercano. Un antecedente registrado en su propio entorno familiar cobra ahora relevancia para las pesquisas y podría ayudar a determinar si el empresario y las personas cercanas a él ya habían sido identificados anteriormente por organizaciones dedicadas a este tipo de delitos.

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