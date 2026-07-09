Hace 113 años, el estreno de “La consagración de la primavera” desató una de las mayores polémicas de la historia de las artes escénicas. Los movimientos abruptos de los bailarines, la polirritmia agresiva de Igor Stravinski y una coreografía que rompía con los cánones del ballet clásico provocaron abucheos, gritos e incluso enfrentamientos entre el público parisino. La obra que entonces fue rechazada es hoy considerada un clásico y será el punto de partida de la edición XXXVIII del Festival Danza Nueva del ICPNA, que se inaugura este 11 de julio.

Pocas iniciativas culturales en el país pueden presumir de casi cuatro décadas de continuidad, más aún en una disciplina cuya permanencia suele depender del esfuerzo de artistas, colectivos e instituciones. “Por supuesto ha cambiado en el tiempo, pero esos cambios han sido más de tipo formal. La idea básica de su creación permanece intacta: ofrecer un espacio para que nuestros artistas dedicados a la danza puedan dar a conocer sus obras, ideas e inquietudes”, explica Alberto Servat, gerente cultural del ICPNA.

La programación de este año refleja esa evolución. Cuatro espectáculos fueron elegidos mediante convocatoria abierta y dos fueron comisionados directamente por el ICPNA, una fórmula que busca equilibrar el impulso a nuevas voces con la producción de nuevas creaciones. A lo largo de casi un mes, el público encontrará propuestas que exploran la memoria, la identidad, los rituales, la violencia, el paso a la adultez y la transformación personal.

La inauguración estará a cargo de "Sacrificial: la consagración de la primavera", creación de Luz Gutiérrez y La Trenza Cultural, inspirada en la emblemática obra de Igor Stravinski y Vaslav Nijinski.

Crear, dialogar y formar

La inauguración estará a cargo de “Sacrificial: la consagración de la primavera”, creación de Luz Gutiérrez y La Trenza Cultural, inspirada en la revolucionaria obra de Igor Stravinski y Vaslav Nijinski. Con música original de Abel Castro, la pieza propone una lectura contemporánea desde el contexto peruano de un clásico que marcó un antes y un después en la historia de la danza. “Darla a conocer a una audiencia nueva, pero desde una relectura, hace posible que no perdamos de vista la tradición y la vanguardia”, sostiene Servat.

El festival continuará con “Cuerpos profundos”, de Giorgio Ramos, interpretada por estudiantes del Ballet de Cámara de la Escuela Nacional Superior de Ballet; “Tensar el presente/Hilar el futuro”, de la compañía Íntegro, bajo la dirección de Óscar Naters, que resume cuatro décadas de creación artística; “IN”, de Médula Danza junto a Carla Picón, una experiencia inmersiva sobre la transformación interior; “El siervo”, del Colectivo Angeldemonio, inspirado en la tradición de los Diablicos de Túcume; y el cierre estará a cargo de “Romeo y Julieta”, producción de la Hevia Dance Company estrenada el año pasado y que regresa para clausurar el encuentro con una reinterpretación musical de la partitura de Serguéi Prokófiev a cargo de Fabián Arroyo.

El festival reunirá a compañías y creadores de distintas generaciones y estilos, con propuestas que abordan temas como la memoria, la identidad, los rituales, la violencia y la transformación personal.

La diversidad no responde únicamente a una decisión estética. Según Servat, el festival busca ofrecer una fotografía del panorama que atraviesa la danza nacional. “Esto es una plataforma de encuentro para la danza en el Perú. La convocatoria es abierta a artistas y creadores de diferentes escuelas, estilos y generaciones, justamente para propiciar un diálogo. Un intercambio que nos permita tomar el pulso al momento que vive la danza en nuestro país”, afirma.

Más allá de las funciones, el encuentro mantiene uno de sus rasgos distintivos: las clases maestras que cada compañía ofrecerá en el Auditorio ICPNA Lima Centro. Para Servat, el objetivo es que el festival trascienda el escenario y contribuya al crecimiento de la comunidad artística. “Un festival dedicado exclusivamente a programar espectáculos no cumpliría con la necesidad de la escena artística. Es necesario aportar discusión, reflexión e incluso compartir conocimientos, ya sean entre profesionales del sector o con el público”, concluye.