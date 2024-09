La exreina de belleza y conductora de televisión Maju Mantilla se pronunció por la relación que mantiene con su esposo, el empresario Gustavo Salcedo, tras la crisis matrimonial que atravesaron en 2023, cuando “Magaly TV la Firme” lo captó ingresando al Hotel Sheraton con una mujer llamada Mariana de la Vega.

Al ser entrevistada por un reportero del mismo espacio televisivo, la modelo aseguró que mantiene una buena relación con Salcedo, dejando entrever que superó los problemas ocurridos tras el escándalo. “Sí, gracias a Dios estamos todos bien, siempre hay problemas en toda familia”, dijo.

De otro lado, la ex Miss Universo añadió: “[...] Hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”, indicando que, pese a sus dificultades como pareja, decidieron proseguir su vinculo, indicando que continúan realizando actividades juntos, tal como entrenar en el gimnasio. “Siempre entrenamos, los dos somos deportistas y hacemos bastante deporte. Gracias”, sentenció.

Como se recuerda, Maju Mantilla confesó haber llevado terapia psicológica tras la supuesta infidelidad de Salcedo, con quien decidió mantener su relación. “Claro que me sentí mal pero salía del programa, salía del canal y ahí es donde soltaba todo, no quería que me vean de esa manera”, confesó en un podcast de Latina TV.