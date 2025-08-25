Laura Spoya salió al frente para mostrar su apoyo a la exMiss Perú Maju Mantilla luego que su esposo Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La conductora de “Al sexto día” se mostró inconforme con la decisión de Gustavo Salcedo de compartir él solo el comunicado que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla.

“¿Qué pasa con los hombres? No comprendo. Es complicado porque hay hijos de por medio y no es fácil terminar una relación, pero concuerdo con que es algo que Maju debió comunicarlo, por lo que se me hace abrupto porque hubo un viaje previo. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos”, dijo Laura Spoya.

Laura Spoya muestra su apoyo a Maju Mantilla tras anuncio de separación lanzado por Gustavo Salcedo.

Por si fuera poco, Laura Spoya mostró su respaldo a Maju Mantilla y le envió un sincero mensaje de miss a miss.

“Mi consejo de miss a miss es que… cada quien debe llevar su proceso como mejor le parezca y como su salud emocional se lo permita. Si ella aún no está en la disposición de hablar, hay que respetar su disposición”, precisó.

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.