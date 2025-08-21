Este domingo 24 de agosto, Greissy Ortega estará sentada en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para confesar, dolorosos y estremecedores, episodios de violencia que vivió a manos de su exesposo, Ítalo Villaseca, en los Estados Unidos.

“Los ciclos siempre se cierran para bien y este es el momento en que cerraré el ciclo por última vez”, dijo la hermana de Milena Zárate en un nuevo adelanto promocional del programa que conduce Beto Ortiz.

Greissy Ortega en ‘EVDV’: “[Ítalo] me tiró puñetes en el estómago”

En otro adelanto de ‘El Valor de la Verdad’, Greissy conmocionó al público al confesar que, supuestamente, perdió a un bebé de siete meses y medio de gestación tras recibir un brutal golpe de Villaseca.

“Me metió dos puñetes en el estómago, me reventó un plato en la cara y mi hijo gritaba ‘¡mamá!’”, contó entre lágrimas, agregando: “Cuando fui donde la doctora, ella me dijo que no había nada que hacer´, que la bebé estaba fallecida dentro de mí“ .

Tras ello, la colombiana relató que su expareja habría “torturado” a su otro hijo, encerrándolo en un cuarto oscuro como castigo. “No tenía a donde ir”, comentó llorando ante las preguntas del periodista.

En el programa también se compartirán videos que evidenciarían los episodios de violencia, ya que, en uno de ellos, se escucha decir a Ortega, visiblemente con el ojo morado que “si algo les llegaba a pasar a ella y sus hijos”, sería culpa de Ítalo.

Hace una semana, durante una entrevista reciente con Trome, Ortega afirmó que el padre de sus hijos no ha pagado la pensión alimenticia desde enero de 2025 y que, hasta la fecha, desconocen su paradero.

Actualmente, la colombiana regresó al Perú a vivir su romance con Randol Pastor, cuñado del actor Erick Elera, con quien recientemente tuvo un hijo a mediados de julio.