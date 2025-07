El martes 15 de julio de 2025, la colombiana Greissy Ortega conmovió a sus seguidores al anunciar con gran emoción el nacimiento de su cuarto hijo, el primero junto a su actual pareja, Randol Pastor. La feliz noticia fue compartida por ambos a través de sus cuentas de Instagram, donde publicaron mensajes llenos de amor y gratitud.

“Eres perfecto, mi vida” , escribió Greissy en sus historias, acompañando sus palabras con una tierna imagen del recién nacido. La alegría de la exbailarina fue evidente en cada uno de los mensajes que publicó, donde también agradeció profundamente a Randol por haber estado a su lado durante todo el proceso.

Randol expresó su orgullo y amor en un mensaje dedicado a la madre de su hijo. (Foto: Instagram)

Por su parte, Randol Pastor también expresó públicamente la felicidad de convertirse en padre. “Amor mío, ya nació nuestro príncipe” , publicó en sus estados, felicitando a Greissy por el esfuerzo y el amor demostrado en el nacimiento de su hijo. En otra publicación, aparece conmovido cargando al bebé: “Un babero para este hermoso papá que se derrite viendo el hermoso bebé que procreamos. Te amo, mi vida. Le doy gracias a Dios porque eres tú y nadie más que tú ”.

Greissy expresó su gratitud por la nueva etapa familiar junto a Randol Pastor. (Foto: Instagram)

Además del emotivo momento familiar, Greissy reflexionó sobre su vida en Perú, país que considera fundamental en su historia de crecimiento personal y familiar. “ Amo ver en lo hermosa que se ha convertido mi vida desde que pisé Perú … me iba a perder de esta felicidad si no venía. Mis hombrecitos. Falta mi Jeycob. Más cuidadas no podemos estar, mis niñas. Los amo”, escribió con sinceridad.

Ortega resaltó lo feliz que se siente con la vida que ha construido en Perú desde su llegada. (Foto: Instagram)

El nacimiento del pequeño marca un nuevo capítulo para la pareja, que desde hace meses compartía públicamente la ilusión por su llegada. Con este emotivo anuncio, tanto Greissy como Randol celebran la unión y la alegría de formar una familia juntos.