Este domingo 24 de agosto, Greissy Ortega volverá a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”. Antes de la emisión, el conductor del programa, Beto Ortiz, habló sobre la participación de la colombiana y resaltó cómo ha cambiado.

A través de las redes sociales de “El valor de la verdad” se compartió un video que muestra a Beto Ortiz hablando de Greissy Ortega y cómo ha cambiado su vida desde la última vez que se sentó en el sillón rojo hace 10 años.

“Hace 10 años, Greissy Ortega estuvo en ‘El valor de la verdad’, chiquilla, irresponsable, rebelde. Hoy es una mujer que reconoce sus errores y que con mucho esfuerzo está reconstruyendo su vida”, dijo Ortiz.

Por su parte, Greissy Ortega también envió un mensaje sobre su participación en “El valor de la verdad”. Según dijo, esta oportunidad la ayudará a cerrar un ciclo.

“Los ciclos siempre se cierran para bien y este es el momento de cerrar el ciclo por última vez”, dice la colombiana en el avance del programa.

Greissy Ortega participa en El Valor de l Verdad. (Foto: Captura/EVDLV)

Cabe resaltar que Greissy Ortega se sentará en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar detalles de su pasado y de la tormentosa relación que vivió al lado de su expareja Ítalo Villaseca.