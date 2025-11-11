Muy enamorada, la bailarina colombiana Milena Zárate ha confirmado su boda con el tatuador peruano Carlos Mendoza, quien le propuso matrimonio hace algunos días durante un viaje que realizaron a los Estados Unidos (EE. UU.).

La noticia fue compartida por la propia Zárate en sus redes sociales, donde relató el emotivo momento. Tras ello, en declaraciones a Trome, reveló que deseaba casarse en una playa de su natal Colombia.

Milena Zárate y Carlos Mendoza (Foto: Instagram)

Aunque la pareja aún no ha fijado una fecha para la ceremonia, Zárate comentó que desea casarse en su país natal. “Todavía no tenemos fecha. Si por él fuera, nos casamos mañana, pero queremos planear algo bonito”, comentó.

Para luego añadir: “Hemos conversado de casarnos en Colombia , me gustaría una boda en alguna playa y que sea inolvidable para los dos ” , indicando que considera a su pareja “un complemento y compañero de vida”.

“Espero caminar a tu lado por el resto de nuestras vidas. Eres un ser humano maravilloso. Te amo”, dijo muy emocionada, para luego responderle a su hermana, Greyssi Ortega, quien la criticó por su pedida de mano en EE. UU.

“Uno habla desde lo que es o desde lo que tiene adentro. Estoy pasando por un momento increíble y nadie va a arruinar mi felicidad”, dijo en Trome.

¿Cómo fue la pedida de mano de Milena Zárate?

Y es que, la expareja de Edwin Sierra contó en sus redes sociales que su novio le pidió la mano por sorpresa mientras caminaban por EE. UU., en medio del frío característico de la ciudad.

“Yo no entendía por qué estábamos caminando si podíamos haber ido con el carro, yo iba renegando” , escribió Zárate, quien pensaba que Mendoza solo buscaba calentarle los pies, pues tenía mucho frío, o buscar unos guantes en su casaca.

Para luego añadir: “Me sorprendió al sacar el anillo y preguntarme: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. Me dejó sin palabras, me dio nervios y emoción. El frío se me fue y, aunque pensé en correr, al verlo arrodillado, me detuve”.