El cantante y compositor Marco Romero lanzó el proyecto musical “Cuatro valses desde el Gran Teatro Nacional”, grabados desde el recinto para conmemorar el Día de la Canción Criolla con versiones de temas emblemáticos del repertorio peruano.

La propuesta contempla las versiones de “Cuando llora mi guitarra”, “Mal paso”, “Nuestro secreto” y “No te necesito más”, compartidas a través de sus cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, así como en Spotify.

El ciclo de lanzamientos inició con la composición de Augusto Polo Campos y continuará este jueves 22 con el tema de Luis Abelardo Núñez. Posteriormente, el martes 27 se presentará la obra de Félix Pasache y el proceso culminará el jueves 29 con un tema de autoría del propio intérprete.

Respecto al criterio de selección, Romero explicó que estas composiciones forman parte habitual de sus presentaciones y buscan rendir un reconocimiento a los autores e intérpretes históricos de la música criolla.

Asimismo, señaló que este proyecto busca revalorizar el género, darle mayor exposición e impulsar el trabajo de las nuevas generaciones de músicos.

Por otro lado, el intérprete ofrecerá el concierto “Una noche para cantar” el viernes 27 de noviembre a las 10:30 p.m. en La Estación de Barranco. Las entradas para esta presentación ya se encuentran disponibles en Teleticket.

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