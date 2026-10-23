El intérprete ofrecerá el espectáculo en vivo denominado “Una noche para cantar” el próximo viernes 27 de noviembre en La Estación de Barranco | Foto: Difusión
El intérprete ofrecerá el espectáculo en vivo denominado “Una noche para cantar” el próximo viernes 27 de noviembre en La Estación de Barranco | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante y compositor Marco Romero lanzó el proyecto musical “Cuatro valses desde el Gran Teatro Nacional”, grabados desde el recinto para conmemorar el Día de la Canción Criolla con versiones de temas emblemáticos del repertorio peruano.

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