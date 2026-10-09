Decenas de fans de BTS instalaron cerca de 20 carpas en los exteriores del estadio San Marcos para asegurarse los primeros lugares en el ingreso al segundo concierto del grupo surcoreano, programado al viernes 9 de octubre.

Los ‘armys’ llegaron desde distintas regiones del país para acampar en los alrededores de la puerta 8, donde también se observó la presencia de comerciantes de alimentos y bebidas, así como de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Pese a las indicaciones de no permanecer cerca del recinto y a los operativos policiales, durante los que se retiró campamentos instalados previamente, no se informó si se hizo cumplir esta disposición otra vez.

Entre las seguidoras congregadas se encuentra Chandeli Tarazona, una estudiante de Administración de 20 años que viajó desde Huancayo junto a sus familiares y una amiga para asistir a la presentación del grupo.

La joven relató en una entrevista con RPP que sigue al grupo desde el 2017 y que la música de la agrupación representó un apoyo personal importante durante su infancia.

Previo al primer concierto del grupo, también se instalaron carpas, pero estas fueron retiradas | Foto: Captura de video/Latina

El grupo integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ofrece su segunda fecha en Lima como parte de la gira Arirang.

Tras llevar a cabo su primera presentación el pasado miércoles 7 de octubre, la banda concluirá su paso por la capital peruana con un tercer espectáculo este sábado 10 de octubre.

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