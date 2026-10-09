La banda concluirá su paso por la capital peruana con un tercer espectáculo este sábado 10 de octubre | Foto: Hybe Latinoamérica / Captura de YouTube (@rpp) / Composición EC
La banda concluirá su paso por la capital peruana con un tercer espectáculo este sábado 10 de octubre | Foto: Hybe Latinoamérica / Captura de YouTube (@rpp) / Composición EC
Por Redacción EC

Decenas de fans de BTS instalaron cerca de 20 carpas en los exteriores del estadio San Marcos para asegurarse los primeros lugares en el ingreso al segundo concierto del grupo surcoreano, programado al viernes 9 de octubre.

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