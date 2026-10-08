Cientos de personas llegaron a Miraflores tras el show de drones en homenaje a BTS y abarrotaron los alrededores del hotel donde se hospedarían los integrantes del grupo surcoreano.

Según imágenes de El Comercio, la concentración de asistentes y el movimiento de vehículos en la zona se registraron durante una jornada en la que estaba previsto el descanso de la agrupación, luego de que su líder, Kim Nam-joon (RM), pidiera evitar aglomeraciones frente al hospedaje para garantizar el reposo del equipo antes de sus siguientes presentaciones.

Fans de BTS se congregan frente al hotel Marriott | Foto: César Bueno / EC

La afluencia de personas en el distrito aumentó tras el espectáculo de drones realizado en la Costa Verde, que atrajo a decenas de espectadores que siguieron la exhibición desde Miraflores y Barranco.

Alrededor del hotel, los fans de BTS esperaban verlos | Foto: César Bueno / EC

Asimismo, durante la noche, usuarios en redes sociales reportaron la presencia de luces láser dirigidas hacia la fachada del hotel.

Ante la gran cantidad de personas en los alrededores de Larcomar, el club de fans oficial de BTS en Perú publicó un comunicado en sus canales oficiales para pedir prudencia al público.

El tránsito vehicular se reportó lento debido a la gran cantidad de personas. | Foto: César Bueno / EC

“Los artistas realizan conciertos de alta exigencia física y necesitan descansar adecuadamente”, señalaron en el mensaje, en el que también recomendaron evitar ruidos que pudieran incomodarlos.

El show de drones en la Costa Verde atrajo a decenas de personas que se congregaron en Miraflores y Barranco. | Foto: César Bueno / EC

Furor en el Centro Histórico de Lima por BTS

Horas antes, alrededor miles de personas se congregaron en la Plaza Mayor de Lima tras difundirse en redes sociales rumores sobre una supuesta reunión entre BTS y la presidenta Keiko Fujimori.

“Eso nos llenó la curiosidad y estamos mirando aquí, esperando que los rumores sean ciertos”, comentó una seguidora.

Las personas se han reunido en el frontis de Palacio de Gobierno, a un día del concierto de BTS en Lima | Foto: Violeta Ayasta / EC

Aunque las luces de Palacio de Gobierno se encendieron de color morado, el supuesto encuentro no llegó a confirmarse, a diferencia de lo ocurrido en México, donde la agrupación se reunió con la mandataria de ese país.

BTS, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, continuará su gira de conciertos en el Estadio San Marcos este viernes 9 y sábado 10 de octubre.

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