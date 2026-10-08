A pesar del pedido de privacidad de BTS, decenas de seguidores se apostaron en los alrededores de Larcomar, en las inmediaciones del hotel donde se estaría alojando el grupo. | Foto: César Bueno / EC
A pesar del pedido de privacidad de BTS, decenas de seguidores se apostaron en los alrededores de Larcomar, en las inmediaciones del hotel donde se estaría alojando el grupo. | Foto: César Bueno / EC
Por Redacción EC

Cientos de personas llegaron a Miraflores tras el show de drones en homenaje a BTS y abarrotaron los alrededores del hotel donde se hospedarían los integrantes del grupo surcoreano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.