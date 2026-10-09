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Maricarmen y el derecho a la vivienda

“Los controles de precios, regulaciones y expropiaciones disuaden a los primeros de emplear sus ahorros en la construcción de casas o departamentos donde puedan vivir los segundos”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Fotografía de archivo, tomada el 29/10/2025, de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, que ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada. EFE/Archivo/Sergio Pérez
    Fotografía de archivo, tomada el 29/10/2025, de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, que ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada. EFE/Archivo/Sergio Pérez
    / SERGIO PEREZ

    La muerte de Maricarmen Abascal pone fin a un drama personal que se convirtió en el símbolo de las protestas contra la crisis de la vivienda en España. La señora Abascal, de 87 años, fue desalojada hace dos semanas del departamento donde había vivido desde su adolescencia. El fondo inmobiliario que compró el departamento en el 2018 quería aumentarle el alquiler en 275% –casi cuatriplicarlo–, a una cantidad que excedía la pensión que ella recibía.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.