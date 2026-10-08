La madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 marcará el regreso al horario estándar en España. En la Península y Baleares, cuando el reloj llegue a las 3:00 de la madrugada, habrá que retrasarlo una hora hasta las 2:00. En Canarias, el cambio se producirá a las 2:00, que pasarán a ser la 1:00. El resultado será una madrugada de 25 horas, con una hora adicional de sueño para quienes mantengan su horario habitual.

El cambio afecta a todo el territorio español, pero no ocurre exactamente a la misma hora en la Península, Baleares y Canarias. Además, aunque octubre de 2026 cierra el calendario de cambios horarios publicado por España para el periodo 2022-2026, no significa que este vaya a ser necesariamente el último cambio de hora. La normativa europea continúa vigente y no existe todavía una decisión definitiva para eliminar el sistema.

¿Cuándo cambia la hora en España en 2026?

El cambio de hora tendrá lugar en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre de 2026.

La regla es sencilla:

Península y Baleares: a las 3:00 a. m. serán las 2:00 a. m.

a las Canarias: a las 2:00 a. m. serán la 1:00 a. m.

a las Los relojes se atrasan una hora .

. La madrugada tendrá 25 horas .

. Comenzará el periodo de hora estándar.

La fecha está establecida oficialmente en la Orden PCM/186/2022, que fijó el calendario del periodo de hora de verano hasta 2026. La normativa española determina que el final del horario de verano se produce el último domingo de octubre.

Así será el cambio de hora del 25 de octubre

Zona Antes del cambio Después del cambio España peninsular 3:00 a. m. 2:00 a. m. Baleares 3:00 a. m. 2:00 a. m. Canarias 2:00 a. m. 1:00 a. m.

En resumen: a las 3 serán las 2 en la Península y Baleares; en Canarias, a las 2 serán la 1.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en octubre?

En octubre, el reloj se atrasa.

Es una de las dudas más habituales porque en primavera ocurre lo contrario. En marzo, los relojes avanzan una hora para comenzar el horario de verano; en octubre, retroceden una hora para recuperar la hora estándar. El Real Decreto 236/2002 establece expresamente este procedimiento.

Una forma sencilla de recordarlo es:

En octubre, una hora atrás; en marzo, una hora adelante.

¿Dormiremos una hora más el domingo 25 de octubre?

Sí, al menos desde el punto de vista del reloj.

Cuando sean las 3:00 en la Península y Baleares, volverán a ser las 2:00. Por tanto, la franja comprendida entre las 2:00 y las 3:00 se vivirá dos veces.

Esto hace que el domingo 25 de octubre tenga oficialmente 25 horas.

Eso no significa que todas las personas vayan a dormir automáticamente una hora más. Quien mantenga su hora habitual de levantarse sí tendrá la posibilidad de aprovechar esa hora adicional.

¿Qué pasa con el cambio de hora en Canarias?

Canarias realiza el mismo cambio, pero una hora antes respecto a la Península.

Cuando los relojes canarios marquen las 2:00 de la madrugada, deberán volver a las 1:00. De esta manera, también se completa el paso al horario estándar y la jornada tendrá 25 horas.

Lugar Cambio de hora Madrid 3:00 → 2:00 Barcelona 3:00 → 2:00 Valencia 3:00 → 2:00 Sevilla 3:00 → 2:00 Palma de Mallorca 3:00 → 2:00 Las Palmas de Gran Canaria 2:00 → 1:00 Santa Cruz de Tenerife 2:00 → 1:00

¿Qué ocurrirá con el amanecer y el atardecer?

El cambio no crea más horas de luz ni modifica la duración astronómica del día. Lo que cambia es la posición de esas horas de luz respecto al reloj.

Después del cambio:

Amanecerá una hora antes según el reloj .

. También anochecerá una hora antes .

. Las mañanas tendrán más luz a una misma hora del reloj.

Las tardes perderán luz antes.

La diferencia será especialmente perceptible al salir del trabajo, estudiar o realizar actividades al aire libre.

Este efecto se hará progresivamente más evidente conforme avance el otoño hacia el invierno.

¿Hay que cambiar manualmente el móvil?

No necesariamente. La mayoría de los teléfonos actuales realizan el cambio automáticamente si tienen correctamente configuradas la fecha, la hora y la zona horaria.

Antes de la madrugada del domingo conviene comprobar:

Que la opción de fecha y hora automáticas esté activada.

esté activada. Que el dispositivo tenga seleccionada la zona horaria correcta .

. Que el sistema operativo esté actualizado.

Que el teléfono tenga conexión para sincronizar la información horaria.

Lo importante es no atrasar manualmente un teléfono que ya haya realizado el cambio automático, porque podría terminar mostrando una hora incorrecta.

¿Y qué pasa con los relojes que no son automáticos?

Dispositivo Puede requerir ajuste manual Reloj de pared Sí Despertador tradicional Sí Reloj de pulsera analógico Sí Reloj del automóvil Depende del modelo Horno Sí, en muchos modelos Microondas Sí, en muchos modelos Teléfono móvil Normalmente no Ordenador Normalmente no Smartwatch Normalmente no

Una buena opción es realizar la revisión antes de acostarse el sábado 24 de octubre y comprobar los dispositivos al levantarse el domingo.

¿Qué dispositivos conviene revisar antes del cambio?

No todos los aparatos domésticos actualizan su hora automáticamente. Por eso, la noche del sábado puede ser un buen momento para comprobar especialmente los equipos que utilizamos para despertarnos o cumplir horarios.

Antes de dormir, revisa estos cuatro puntos

Despertador: comprueba que marque la hora correcta. Relojes de pared: atrasa una hora los que funcionen manualmente. Vehículo: verifica el reloj del automóvil si no tiene actualización automática. Electrodomésticos: revisa horno y microondas si utilizan relojes independientes.

En los dispositivos conectados, la recomendación es diferente: comprueba primero la configuración automática antes de tocar la hora manualmente.

¿Por qué se sigue cambiando la hora en España?

El cambio horario forma parte de un sistema europeo destinado históricamente a adaptar el horario oficial a las horas de luz disponibles.

En España, el marco actual procede del Real Decreto 236/2002, que incorporó las disposiciones europeas sobre la hora de verano. Esta norma establece el comienzo y el final del periodo de horario de verano.

La cuestión, sin embargo, lleva años generando debate. La Comisión Europea planteó en 2018 eliminar los cambios horarios bianuales, y el Parlamento Europeo respaldó esa posibilidad en 2019, pero los Estados miembros no han alcanzado un acuerdo definitivo en el Consejo. Por ello, el sistema continúa vigente.

¿Será el 25 de octubre de 2026 el último cambio de hora?

No está confirmado.

Aquí conviene hacer una precisión importante: el 25 de octubre de 2026 es el último cambio incluido en el calendario español publicado para el periodo 2022-2026, pero eso no equivale a que la legislación haya establecido el fin del cambio horario.

De hecho, la Unión Europea ya ha publicado un calendario para el periodo 2027-2031, con nuevas fechas previstas para el inicio y final del horario de verano. Esto demuestra que, a falta de una modificación normativa, el sistema continúa contemplado.

Año Fin previsto del horario de verano 2026 25 de octubre 2027 31 de octubre 2028 29 de octubre 2029 28 de octubre 2030 27 de octubre 2031 26 de octubre

Por tanto, no debe titularse que 2026 será definitivamente el último cambio de hora en España. La eliminación tendría que aprobarse mediante el correspondiente proceso legislativo europeo y nacional.

¿Cómo puede afectar el cambio de hora al sueño?

El cambio de octubre puede alterar temporalmente las rutinas de algunas personas porque modifica de forma repentina la relación entre el horario social y la luz natural.

Quienes mantienen horarios muy estructurados pueden notar durante los primeros días:

Mayor somnolencia o cansancio.

Cambios en la hora habitual de sueño.

Dificultad para conciliar el sueño.

Menor concentración.

Alteraciones en el apetito.

Cambios temporales en el estado de ánimo.

No todas las personas reaccionan de la misma manera y, en muchos casos, la adaptación se produce en pocos días.

¿Qué ventajas tiene atrasar el reloj una hora?

El principal efecto inmediato es que la madrugada gana una hora.

Pero también cambia la distribución de la luz natural:

Por la mañana: habrá más luz a una misma hora del reloj.

habrá más luz a una misma hora del reloj. Por la tarde: oscurecerá antes.

Esto puede resultar favorable para determinadas actividades matinales, pero menos cómodo para quienes salen del trabajo o estudian por la tarde y encuentran antes la noche.

¿Por qué España tiene un horario diferente al de su posición geográfica?

La cuestión del horario español va más allá del simple cambio de octubre.

La España peninsular se encuentra geográficamente próxima al meridiano de Greenwich, pero utiliza el horario de Europa Central. Durante el invierno, la hora oficial peninsular es UTC+1 y durante el verano pasa a UTC+2.

Esta particularidad ha alimentado durante décadas el debate sobre si España debería revisar sus horarios y su huso horario. El propio Gobierno ha planteado la necesidad de abordar esta cuestión dentro del debate europeo.

¿Qué hay que hacer el sábado 24 de octubre?

No es necesario esperar despierto hasta las 3:00 de la madrugada.

La opción más sencilla es:

Revisar los dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Atrasar los relojes manuales una hora.

Comprobar el despertador del domingo.

Revisar el reloj del automóvil.

Confirmar que el móvil tenga activada la hora automática.

Al levantarse, verificar que todos los relojes muestran la misma hora.

La clave es recordar que en octubre se resta una hora.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en España

¿Cuándo cambia la hora en España en 2026?

El cambio se producirá durante la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026.

¿A qué hora se cambia el reloj en España?

En la Península y Baleares, a las 3:00 serán las 2:00. En Canarias, a las 2:00 serán la 1:00.

¿Se adelanta o se atrasa la hora en octubre?

Se atrasa una hora.

¿Dormimos una hora más?

El reloj retrocede una hora, por lo que la madrugada tendrá una hora adicional. El domingo 25 de octubre tendrá oficialmente 25 horas.

¿Hay que cambiar manualmente el móvil?

Normalmente no. Los smartphones suelen realizar el cambio automáticamente si tienen correctamente configuradas la fecha, la hora y la zona horaria.

¿Canarias cambia la hora el mismo día?

Sí. El cambio se realiza el 25 de octubre, pero cuando sean las 2:00 de la madrugada los relojes pasarán a marcar la 1:00.

¿Será este el último cambio de hora?

No está confirmado. Aunque 2026 era el último año del calendario español publicado para el periodo 2022-2026, la Unión Europea mantiene vigente el sistema y ya contempla fechas de cambio para 2027-2031.

¿Qué pasa si mi reloj no cambia automáticamente?

Si se trata de un reloj manual, tendrás que atrasarlo una hora. En teléfonos, ordenadores y dispositivos conectados conviene comprobar primero la configuración automática antes de modificar la hora.

¿Por qué anochecerá antes después del cambio?

Porque al atrasar el reloj una hora, las horas de luz quedan desplazadas respecto al horario oficial. Por eso amanecerá y anochecerá una hora antes según el reloj, aunque la duración real del periodo de luz no cambie.