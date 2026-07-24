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Resumen

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Un bombero siendo desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia, en la madrugada del 24 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SDIS33
Un bombero siendo desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia, en la madrugada del 24 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/SDIS33
/ SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT
Por Agencia EFE

Francia trata de combatir este viernes un incendio “XXL, imprevisible”, en la turística bahía de Arcachon, en el departamento de Gironda, afirmó este viernes la prefecta (delegada del Gobierno) de Nueva Aquitania y de Gironde, Sophie Brocas, que calificó también de “ogro del verano” otro gran fuego activo en Las Landas, también en el suroeste del país.

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