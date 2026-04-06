Las restricciones electorales en el marco de los comicios generales del 12 de abril rigen a partir de este lunes 6 de abril, que se inicia la prohibición de la difusión y publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación nacionales.

Como se sabe, el día de las elecciones, más de 27’325.000 peruanos tendrán la responsabilidad de elegir al presidente de la república, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Estos comicios tienen la cifra inédita de 35 candidatos presidenciales y cédula de sufragio más grande de la historia del Perú.

Para esa fecha, el desplegará casi 50 mil fiscalizadores en los 10,570 locales de votación habilitados para este proceso.

Es importante resaltar que las prohibiciones están contempladas la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). ¿Cuáles son?

Silencio de las encuestas

Según la norma, la publicación o difusión de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza sobre los resultados de las elecciones a través de los medios de comunicación nacionales puede efectuarse hasta el domingo anterior al día de las elecciones. Es decir, esta prohibición se inicia desde el lunes 6 de abril.

Cierres de campaña y mítines

De acuerdo con ley electoral, los partidos políticos que participan en esta elección solo pueden realizar sus cierres de campaña o mítines hasta el jueves 9 de abril a las 23:59 horas., a partir del día siguiente se encuentra restringida cualquier tipo de manifestación política de carácter público.

Propaganda electoral

En cuanto a la propaganda electoral, la norma precisa que esta podrá realizar hasta 24 horas antes de las elecciones, es decir, hasta las 23:59 horas del viernes 10 de abril.

Entrevistas a candidatos

En esa línea, también queda suspendida la participación de los candidatos en los medios de comunicación (entrevistas, conferencias, debates, etc.). Lo que quiere decir que los postulantes podrán realizar estas actividades hasta el viernes a las 23:59 horas.

Ley seca

La ley seca se inicia desde las 08:00 horas del sábado 11 de abril y termina a las 08:00 horas del lunes 13 de abril. Se establece una multa para los locales que no cumplan con esta restricción.

En declaraciones al canal de YouTube del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Ramos, asesor legal de Fiscalización del organismo electoral, dijo que la idea es que el día de la jornada electoral el ciudadano llegue “con toda la capacidad completa para decidir conscientemente” su voto y evitar disturbios, perturbaciones, etc.

Día de votación

El domingo 12 de abril, entre las 07:00 y 17:00 horas, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

También está prohibido tomarle fotos a la cédula electoral. Ramos explicó que esto constituye incluso un delito electoral y está en el artículo 353 de código penal.

Detenciones

La norma establece la detenciones sólo serán procedentes en el caso de flagrancia del delito. Además, tanto los personeros como los miembros de mesa no pueden ser detenidos durante la jornada electoral, 24 horas antes y 24 horas después.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, los especialista en derecho electoral, José Tello y Jorge Jauregui expresaron posturas discordantes sobre la norma que restringe la publicación de encuestas

Para Tello, se trata de una “norma anacrónica”, que no permite que haya encuestas oficiales - de empresas que cumplen con los requisitos, como estar inscritas en el JNE, contar ficha técnica, entre otros, y esto evita la movilidad del voto estratégico.

El especialista explicó que el voto estratégico consiste en que los ciudadanos sean conscientes del nivel de votación que van a sacar los partidos políticos que vienen, ahora más que nunca, en vorágine y podríamos ver si desperdiciamos o no nuestro voto.

José Tello fue ministro de Justicia. (Foto: Minjus)

“Si, por ejemplo, yo tengo una afinidad con un partido y veo que no va a pasar la valla por el tema de encuesta, que su candidato no levanta. Entonces, simplemente muevo mi voto a una opción que sí pueda pasarla y que se parezca a lo que yo busco. ¿Qué significa esto? Que no me quedo sin representación”, detalló el presidente del instituto AKLLA Perú.

“El año 2021, el voto desperdiciado fue de 2’ 300 000, aproximadamente, porque no hubo un voto estratégico. En AKLLA Perú hicimos un ejercicio y aplicando los números resultados en el proceso anterior con la actual valla, logramos advertir que no hubieran quedado 2’ 300 000 mil peruanos sin representación en el Congreso sino 5’100 000 de personas”, agregó el experto.

De otro lado, señaló que existen medios internacionales van a sacar las encuestas y también se corre el riesgo de la desinformación en redes sociales. “¿Y si es IA? Si esto se viraliza ya generó un daño”, remarcó.

Finalmente, consideró que la ley seca no tiene sentido porque “ataca el expendio mas no el consumo y lo que hace cualquier persona es abastecerse de licor y se embriagan más que cuando no hay ese tipo de prohibición”. Agregó se genera un “daño enorme” al sector gastronómico y turístico.

Jáuregui tuvo una opinión distinta sobre la difusión de encuestas. Para el especialista, el nivel de impacto en un medio de comunicación es muy distinto al de las redes sociales, pues estas están acompañadas de análisis y opiniones que podrían influenciar de alguna manera al elector.

“Influye potentemente en la forma en cómo los ciudadanos van orientando sus votos porque el voto tiene dos componentes: el emotivo y el racional. En este último, el elector elige la opción con más posibilidad sobre la base de las encuestas [...] Esto puede influir en la forma en la que los electores deciden y la idea en una democracia es que las personas tengan un espacio de libertad”, indicó.

Despliegue de 50 mil fiscalizadores

El JNE anunció que desplegará casi 50 mil fiscalizadores en todos los locales de votación en el país durante el desarrollo de los comicios generales del domingo 12 de abril.

“Se suma un gran número de fiscalizadores para garantizar la legalidad del proceso, vamos a tener 49,501 fiscalizadores desplegados en los distintos locales de votación a nivel nacional”, Luis Ramos, asesor legal de Fiscalización del organismo electoral.

Fiscalizadores del JNE y los observadores internacionales acreditados vigilarán todo el proceso. (GEC) / GEC

El funcionario precisó que se ha previsto que un fiscalizador supervise dos mesas de sufragio a diferencia de anteriores procesos en los que un fiscalizador se encargaba de ocho mesas de votación.

Cabe resaltar, que en estas elecciones se instalarán 92.766 mesas de sufragio, cada una contará con un presidente, secretario y un tercer miembros. Asimismo, desde estas elecciones cada mesa tendrá seis suplentes (antes eran 3).

Las mesas de votación contarán con dos cámaras secretas para agilizar el proceso de sufragio de los electores, considerando la inédita cantidad de partidos que participan y las elecciones simultaneas que se realizan.

Mesas en Lima y Callao

En tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en Lima Metropolitana y el Callao se habilitarán un total de 2,260 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas y universidades.

Los locales con mayor número de mesas son: Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Lima (100), Universidad Ricardo Palma - Santiago de Surco (80), IE 005 Rosa de Santa María - Breña (70), Universidad San Martín de Porres -Santa Anita (65), la IE Emblemática Alfonso Ugarte (Estadio) - San Isidro y la Universidad Nacional Agraria La Molina con 65 mesas, IE Emblemática Alfonso Ugarte – San Isidro (61) y la IE Teresa Gonzales de Fanning-secundaria- Jesús María (60).

En el Callao, los centros de votación con mayor número de mesas son: Estadio Campolo Alcalde - La Perla (46), Universidad Nacional Federico Villarreal - Local F01L01-Callao (42), Universidad Nacional del Callao – Bellavista (40), así como el Estadio Municipal PREVI – Callao, IE General Prado – Bellavista y la IE Liceo Naval de Corbeta Manuel Clavero Muga - Ventanilla con 34 mesas.

A su vez, otros centros de votación con un elevado número de mesas son: Complejo Deportivo Valeriano López- Callao (31), IE Nuestra Señora de Belén (29) y la IE 5127 Mártir José Olaya (26), ambas en Ventanilla.