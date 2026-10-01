PRIS dejará por momentos el vestuario de sus presentaciones de cumbia para lucir nuevamente la indumentaria tradicional ayacuchana | Foto: Difusión
PRIS dejará por momentos el vestuario de sus presentaciones de cumbia para lucir nuevamente la indumentaria tradicional ayacuchana | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tras presentar recientemente “Cervecita Mía”, PRIS se prepara para una de las temporadas que más disfruta: el Carnaval de Ayacucho. La cantante vuelve con la Comparsa Ayacucho Carnavalero, interpretando nuevas canciones que este grupo, con más de 400 integrantes, viene preparando para la próxima temporada.