Tras presentar recientemente “Cervecita Mía”, PRIS se prepara para una de las temporadas que más disfruta: el Carnaval de Ayacucho. La cantante vuelve con la Comparsa Ayacucho Carnavalero, interpretando nuevas canciones que este grupo, con más de 400 integrantes, viene preparando para la próxima temporada.
Tras presentar recientemente “Cervecita Mía”, PRIS se prepara para una de las temporadas que más disfruta: el Carnaval de Ayacucho. La cantante vuelve con la Comparsa Ayacucho Carnavalero, interpretando nuevas canciones que este grupo, con más de 400 integrantes, viene preparando para la próxima temporada.
Durante estas semanas, PRIS dejará por momentos el vestuario de sus presentaciones de cumbia para lucir nuevamente la indumentaria tradicional ayacuchana y reencontrarse con las guitarras, tinyas, quenas y bailes del carnaval, género que en los últimos años también ha incorporado a su propuesta artística.
“El carnaval es una etapa que espero con mucha emoción. Puedo estar cantando cumbia durante todo el año, pero cuando se acerca esta temporada siento que regreso a una parte muy especial de mis raíces. Vestirme de ayacuchana y cantar junto a una comparsa tiene un significado diferente para mí”, señala PRIS.
Paralelamente, la artista prepara “Adiós Amor”, canción de su autoría que contará con la participación de Pelo D’Ambrosio. La colaboración se sumará a otros encuentros musicales que PRIS ha realizado durante su carrera con artistas y agrupaciones como Ricky Trevitazzo, Los Genios y Surandino, explorando diferentes matices entre la cumbia y los sonidos andinos.
Esta nueva etapa llega después de “Cervecita Mía” y mientras PRIS continúa ampliando un repertorio en el que conviven la fiesta, el desamor y sus raíces musicales.
Además de su carrera musical, PRIS mantiene una importante presencia digital y se acerca al millón de seguidores en TikTok, donde comparte música, bailes, tendencias, humor y momentos de su vida cotidiana.