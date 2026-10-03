Este domingo 4 de octubre, Lima tendrá una jornada de movilidad distinta a la de un domingo habitual. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llevarán a miles de ciudadanos a desplazarse hacia sus locales de votación y modificarán los patrones de demanda de viajes desde las primeras horas de la mañana.

La jornada electoral se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., según el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A nivel nacional, más de 26 millones de ciudadanos están convocados a participar en estos comicios.

En Lima, las proyecciones de Cabify anticipan un incremento importante de la demanda de viajes. La empresa estima que, durante la jornada electoral, esta podría aumentar hasta 85% frente a un domingo habitual. Sin embargo, el comportamiento no será uniforme durante todo el día y habrá franjas en las que el crecimiento podría ser mucho mayor.

De acuerdo con el análisis de oferta y demanda de la plataforma, el movimiento comenzaría a acelerarse alrededor de las 8:00 a. m., cuando la demanda podría ubicarse 70% por encima de la registrada normalmente un domingo. El mayor volumen de desplazamientos se concentraría posteriormente entre las 12:00 y las 3:00 p. m., con un pico estimado de hasta 190%.

Cabify identifica además tres distritos donde se producirían algunos de los mayores incrementos de desplazamientos: San Isidro, Santiago de Surco y San Martín de Porres. Las proyecciones apuntan a aumentos de 125%, 85% y 95%, respectivamente.

El comportamiento responde a una característica particular de las jornadas electorales: los viajes no necesariamente se concentran en los habituales puntos de actividad comercial o laboral de Lima, sino que se dirigen hacia las zonas donde están ubicados los locales de votación. Esto puede generar flujos inusuales entre distritos y modificar los recorridos que normalmente realiza la población durante un domingo.

La empresa también estima que la distancia promedio de los viajes podría crecer alrededor de 15%. Algunos desplazamientos podrían alcanzar hasta 40 kilómetros entre diferentes puntos de Lima, una señal de que parte de los electores podría movilizarse entre zonas alejadas de la ciudad para cumplir con su obligación electoral.

Por ello, el periodo comprendido entre el mediodía y las 3:00 p. m. aparece como la principal franja de atención para quienes tengan previsto trasladarse en automóvil, aplicativos u otros servicios. Cabify proyecta que el movimiento se mantendrá por encima de los niveles habituales hasta aproximadamente las 4:00 p. m. y que posteriormente comenzará a normalizarse, conforme se acerque el cierre de las mesas.

Transporte público mantendrá operación especial

El aumento de la demanda no estará limitado a los aplicativos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció horarios especiales para los servicios de transporte público durante la jornada electoral, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.

El Metropolitano operará con sus servicios regulares desde las primeras horas. La ruta A funcionará de 5:00 a. m. a 10:50 p. m., mientras que las rutas B y C lo harán hasta las 11:00 p. m. El Expreso 1 circulará de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. y el Expreso 5 de 6:00 a. m. a 5:30 p. m. Los alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m.

El Metropolitano iniciará sus operaciones desde temprano con sus servicios habituales. La ruta A atenderá de 5:00 a. m. a 10:50 p. m., y las rutas B y C hasta las 11:00 p. m. El Expreso 1 circulará de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que el Expreso 5 lo hará de 6:00 a. m. a 5:30 p. m. Los alimentadores operarán hasta las 11:00 p. m. / MARIO ZAPATA

Además, durante el periodo de prueba de la vía expresa Grau se habilitará un servicio especial entre la estación Central y las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas I, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En el caso del sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con 334 carreras previstas, mientras que la Línea 2 operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 317 carreras.

Los corredores complementarios circularán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. y el transporte público regular autorizado atenderá desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los taxis autorizados, en tanto, prestarán servicio durante las 24 horas.

La recomendación de la ATU es considerar los tiempos de viaje y tomar previsiones antes de salir. En el caso de los servicios por aplicativo, las proyecciones de Cabify apuntan a que hacerlo con anticipación será especialmente relevante durante las horas de mayor movimiento.

Uber anuncia descuentos para los viajes electorales

A este escenario se suma Uber, que anunció una promoción para facilitar los desplazamientos de votantes y observadores electorales durante la jornada del 4 de octubre.

La empresa informó que el código ELECCIONES2026PE permitirá obtener un descuento de hasta 50% en viajes realizados durante la jornada electoral desde y hacia los puntos de votación. La promoción tendrá alcance nacional.

Para utilizarlo, los usuarios deberán ingresar a su perfil en la aplicación, seleccionar “Billetera”, elegir “Agregar código promo”, introducir ELECCIONES2026PE y seleccionar “Añadir”.

La empresa señaló que desde 2025 amplió su cobertura a todas las capitales del Perú. Según Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina, la iniciativa busca facilitar los desplazamientos hacia los centros de votación durante la jornada electoral.

Con una demanda que podría concentrarse especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, el domingo electoral modificará temporalmente los flujos habituales de Lima. Para quienes deban trasladarse, revisar previamente el local de votación, calcular el tiempo de viaje y evitar salir a último momento serán factores relevantes para afrontar los desplazamientos de la jornada.