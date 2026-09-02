Keiko Fujimori dijo que esperará la información que le brinde el ministro César Astudillo. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori dijo que esperará la información que le brinde el ministro César Astudillo. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori defendió la validez de las investigaciones sobre el secuestro de Jenss Lara en Trujillo y del agradecimiento que expresó a través de redes sociales a la policía, a pesar que familiares del empresario negaron haber recibido algún apoyo de lo agentes del orden.

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