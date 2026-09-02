La presidenta Keiko Fujimori defendió la validez de las investigaciones sobre el secuestro de Jenss Lara en Trujillo y del agradecimiento que expresó a través de redes sociales a la policía, a pesar que familiares del empresario negaron haber recibido algún apoyo de lo agentes del orden.

“Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados. También puedo señalar que esta investigación continúa. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando”, dijo ante la prensa durante una visita oficial a Piura.

El rapto del empresario ocurrió en la avenida Húsares de Junín en Trujillo, donde delincuentes vestidos de policías interceptaron su camioneta y asesinaron a sus cuatro acompañantes.

Keiko Fujimori insistió en respaldar la labor de la policía y del ministro del Interior, César Astudillo, de quien dijo que no pudo estar presente en los operativos el día de la liberación de Lara por temas personales. “Yo esperaré con prudencia a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe a la investigación”.

Asimismo, la jefa de Estado negó la injerencia del titular de Defensa, Rafael Belaunde, en las pesquisas policiales. “El ministro Belaunde no ha participado de ningún interrogatorio, los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional, todo esto está en investigación y por lo tanto nos corresponde esperar”.

Por otro lado, la gobernante anunció que el ministro del Interior, César Astudillo, viajó a Puno para coordinar el traslado del cabecilla criminal Jhonsson Cruz. El líder de Los Pulpos cayó detenido en Bolivia gracias a una operación con apoyo del FBI.

Detenciones de sospechosos y liberación de empresario en Trujillo

La Policía Nacional arrestó a cinco sospechosos de integrar la banda Los Pulpos mediante el rastreo de llamadas telefónicas. Los peritos evalúan la evidencia técnica para determinar su implicación directa de los intervenidos en el secuestro a pesar de los reclamos de sus familiares.

En tanto, Jenss Lara retornó a salvo con sus parientes tras treinta horas de cautiverio. Mientras el Ejecutivo confirmó el pago de dinero para el rescate, el padre del minero, Eleuterio Lara, padre del empresario secuestrado, negó el desembolso y dijo que la liberación se logró por intermediaciones de terceros.