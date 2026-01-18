Con un perro robot, drones y escáneres de todo tipo, universitarios busca revivir el pasado colonial de Lima

Caminar por los pasillos del Centro de Innovación Tecnológica que construyó la Universidad de Lima hace un par de años pueden confundirlo fácilmente y llevarlo a pensar que está dentro de una película de ciencia ficción. Entre impresoras 3D, computadoras, monitores de realidad aumentada, drones y más, la ingeniera Ana Luna Torres recibe a El Comercio para mostrarnos la última adquisición del Laboratorio de Simulación de Proyectos que dirige desde el 2018.

“Nos llegó el 5 de enero y es un gran complemento para todo lo que ya venimos haciendo”, explica de camino al dronpuerto del edificio. “Se llama Alqo, significa ‘perro’ en quechua. Claramente lo elegimos por la forma”, comenta mientras su equipo compuesto por seis jóvenes, entre estudiantes y egresados, pone en funcionamiento al robot cuadrúpedo capaz de saltar, correr, agacharse y hasta dar la pata. Luna asegura que el principal impulsor de esta adquisición es Tyrone Cruz, quien se sumó al equipo en el 2023.

El equipo apodó como Alqo, que significa perro en quechua, al nuevo robot cuadrúpedo. / JOEL ALONZO / EL COMERCIO

—Un mundo de oportunidades—

“Se trata de un robot cuadrúpedo autónomo que se utiliza para labores de inspección. Gracias a que cuenta con sensores LiDAR y sistemas de captura de alta precisión es capaz de recolectar una enorme cantidad de información en poco tiempo”, detalla Cruz.

Alqo, desarrollado en una fábrica china, es controlado mediante una tablet y un mando; permite que el operario vea en tiempo real por donde se desplaza y es capaz de contraerse para ingresar por espacios que resultarían demasiado estrechos para una persona. “Nos abre un mundo de oportunidades, por ejemplo puede ingresar en las catacumbas y escanear todo el entorno rápidamente. Con esos datos nosotros luego generamos modelos en 3D, modelos BIM, recorridos virtuales y propuestas de intervención”, precisa Luna.

Gracias a sus sensores LiDAR, el robot brinda información valiosa para generar modelos en 3D y modelos BIM. / UNIVERSIDAD DE LIMA

La ingeniera resalta que la implementación de los modelos BIM, siglas que corresponden a Modelado de Información de Construcción, ha representado un importante salto de calidad tanto en el plano educativo -incluyéndolo en su malla curricular desde el 2016- como en el práctico. “Luego de eso salió el Plan BIM Perú que tiene como meta que todos los edificios que apruebe el Ministerio de Economía a partir del 2030 se tendrán que hacer bajo esta modalidad. Ya se han comenzado con universidades nacionales como San Marcos y la de Piura, y todas las edificaciones construidas acá desde el 2016 se han hecho con BIM”, explica.

El equipo resalta en ese sentido que la llegada de Alqo les permite ahorrarse un mes de trabajo en comparación con los métodos que utilizaban antes de su llegada.

La máquina destaca por su capacidad para recorrer terrenos complicados y explorar zonas peligrosas, estrechas o con muy poca iluminación. / UNIVERSIDAD DE LIMA

—Importantes convenios—

Pero los datos que recolecta el equipo de Luna no solo apuntan al futuro o se restringen al plano académico, sino que mediante dos importantes convenios firmados en el último año buscan llevarlos a la realidad en algunos de los espacios más concurridos de la capital.

“Uno de los convenios que firmamos fue con Prolima y la Municipalidad de Lima; con ellos desde hace un año estamos levantando el Centro Histórico, es decir, plazas, casonas, iglesias, calles. El otro es con el Cabildo Metropolitano de Lima, con el que estamos haciendo levantamientos de la catedral, el Palacio Arzobispal, la iglesia El Sagrario, entre otros. Para mí es una muestra de los beneficios que trae la colaboración entre la Academia y el Estado”, resalta la responsable del equipo.

En total, el equipo de Luna trabaja actualmente en 50 proyectos de digitalización y preservación del patrimonio histórico de la capital. Además de los mencionados destacan, por ejemplo, zonas dentro del Parque de la Exposición, la cripta de la iglesia de Santa Ana, monumentos y esculturas en plazas como Bolognesi, Dos de Mayo, San Martín o la torre alemana del Parque Universitario.

Gracias a los convenios firmados, el grupo de ingenieros se mantiene en contacto con “restauradores, arquitectos, historiadores” que garantizan la precisión en los modelos.

Hasta ahora, el equipo de Luna había intervenido en las obras mediante drones, equipo topográfico y el denominado faro, un escáner con forma de torre que escaneaba su entorno más cercano a través de sensores LiDAR.

Los drones han sido una herramienta fundamental para el equipo; sin embargo, con la llegada de Alqo calculan que podrán ahorrarse un mes de trabajo por proyecto. / JOEL ALONZO / EL COMERCIO

El salto de Alqo al terreno se dará en el marco de las reanudadas obras del Arco del Puente, aquel símbolo histórico del siglo XVI que fue destruido en 1879. “Este tipo de trabajos nos han permitido a nosotros mismos redescubrir Lima, encontrarnos con algo que no sabíamos que estaba ahí”, asegura Felipe Rubio, alumno que acabó su pasantía en el equipo el año pasado.