A pesar de la explosión, la mujer logró reaccionar a tiempo y apartarse sin sufrir lesiones físicas | Foto: Captura de X (@Aderly)
A pesar de la explosión, la mujer logró reaccionar a tiempo y apartarse sin sufrir lesiones físicas | Foto: Captura de X (@Aderly)
Por Redacción EC

Este jueves 22 de octubre, una trabajadora de limpieza resultó ilesa tras la detonación accidental de un artefacto explosivo oculto entre la vegetación de la avenida Jorge Chávez, en Surco, que estalló a pocos centímetros de sus pies.

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