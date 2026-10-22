Este jueves 22 de octubre, una trabajadora de limpieza resultó ilesa tras la detonación accidental de un artefacto explosivo oculto entre la vegetación de la avenida Jorge Chávez, en Surco, que estalló a pocos centímetros de sus pies.

El incidente quedó registrado por una cámara de videovigilancia alrededor de las 8:30 a. m., cuando la mujer cumplía con sus labores en un área verde colindante con un estacionamiento.

🚨 #LOÚLTIMO | Surco, Lima: Trabajadora de limpieza resulta ilesa tras manipular de casualidad un artefacto expl0'sivo. https://t.co/KfPnGjcCWG — Roger García (@Aderly) October 22, 2026

Las imágenes muestran que, al retirar la basura de los arbustos, recogió un envoltorio cubierto con plástico blanco, depositándolo sobre la vereda, momento en que se explosionó.

A pesar del estallido, la trabajadora logró alejarse rápidamente, por lo que no sufrió lesiones ni requirió asistencia médica. Sin embargo, generó una densa humareda blanca, pero no causó daños materiales en los establecimientos comerciales ni en los vehículos cercanos.

El estallido del artefacto explosivo generó una densa humareda, pero no dejó herida a la trabajadora | Foto: Captura de X (@Aderly)

Las autoridades revisan las imágenes de seguridad para identificar a quienes dejaron el paquete y determinar el tipo de sustancia utilizada, así como las responsabilidades. En tanto, la Municipalidad de Surco no se ha pronunciado por el caso hasta el momento.