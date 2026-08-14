Desde hace 2 años, el premiado podcast Las Alucines conquistó las redes sociales en Latinoamérica y ahora, el dúo conformado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, arribará a Perú como parte de su “Tour LATAM 2026”, para presentar su espectáculo “Tu Nuevo Estilo de Vida”, una propuesta que promete una noche de humor, sátira y situaciones con las que más de uno podrá sentirse identificado.

MIRA: Manuel Limay, el fotógrafo cajamarquino que encontró en las papas la superficie para mostrar los rostros de su entorno

El esperado encuentro con sus seguidores será este 18 de noviembre, desde las 8:00 pm., en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, con espectáculo que traslada la esencia del podcast al escenario. Las Alucines se caracterizan por narrar de manera hilarante y espontánea las anécdotas más trascendentes de sus vidas, sean dolorosas o conmovedoras, siempre son un aprendizaje.

Las Alucines. (Foto: Difusión)

Con una comunidad que creció rápidamente gracias a su contenido en redes sociales, Las Alucines se han convertido en uno de los fenómenos más populares de la comedia en español.

Las entradas para “Las Alucines: Tu Nuevo Estilo de Vida” salieron a la venta a través de Joinnus desde las 11 a. m. de hoy. A las pocas horas lograron sold out.