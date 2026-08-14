Las Alucines. (Foto: Difusión)
Las Alucines. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Desde hace 2 años, el premiado podcast Las Alucines conquistó las redes sociales en Latinoamérica y ahora, el dúo conformado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, arribará a Perú como parte de su “Tour LATAM 2026”, para presentar su espectáculo “Tu Nuevo Estilo de Vida”, una propuesta que promete una noche de humor, sátira y situaciones con las que más de uno podrá sentirse identificado.

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