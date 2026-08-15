Agosto termina con aroma a café recién hecho y es que cada el próximo 28 se celebra el Día del Café Peruano, una fecha dedicada a reconocer uno de los productos agrícolas más representativos del país y, al mismo tiempo, a promover su consumo interno. La celebración se extiende más allá de una taza: durante estos días, cafeterías, productores, tostadores y emprendimientos se reúnen para mostrar la diversidad y calidad de los granos peruanos en tres grandes encuentros: Café para todos, Cafezaso Peruano y Yo Tomo Café Peruano.

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Café para todos: 22 y 23 de agosto

Organizado por Cafecito Routes, Café para todos ha logrado consolidarse como una plataforma diversa e inclusiva. Su propuesta va más allá de degustar una taza tradicional: integra tendencias gastronómicas innovadoras, maridajes de autor, cold brew, chocolates artesanales, panadería de masa madre e incluso cerveza artesanal y vino.

Celebrado este año en el Círculo Militar de Jesús María (cuadra 16 de la Av. Salaverry) de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., este encuentro destaca por su ambiente festivo, acompañado de música en vivo, arte y talleres prácticos. Más que una feria, es un puente que permite a cafeterías de especialidad, tostadores y consumidores entablar alianzas duraderas con los propios productores. El ingreso será gratuito.

Cafesazo Peruano: 29 y 30 de agosto

Otra de las grandes celebraciones será el Festival Cafesazo Peruano, cuya edición se en la Concha Acústica del Campo de Marte, en Jesús María. El ingreso será gratuito.

La propuesta tiene como uno de sus principales objetivos promover el consumo interno de café peruano de calidad, especialidad, trazable y sostenible, además de acercar directamente a los productores con los consumidores. Para ello, reunirá a productores, marcas de café, cafeterías de especialidad y pequeños empresarios relacionados con esta industria.

Durante las dos jornadas habrá degustaciones, talleres, cataciones guiadas, exhibiciones y campeonatos de café, por lo que también será una oportunidad para quienes quieren conocer más sobre los métodos de preparación y las características de los diferentes granos.

Uno de los momentos importantes de esta edición será el Campeonato Nacional de Aeropress. El ganador tendrá la oportunidad de representar al Perú en el campeonato mundial de esta especialidad.

El festival busca, además, contribuir a la construcción de una mayor cultura cafetera en el país. No se trata solamente de tomar una taza, sino de conocer qué hay detrás de ella: el origen del grano, el trabajo del productor, los procesos y las diferentes maneras de prepararlo.

Yo Tomo Café Peruano: 27 al 30 de agosto

La tercera propuesta es Yo Tomo Café Peruano, una campaña que busca promover el consumo interno y acercar el café producido por agricultores peruanos a los consumidores.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agromercado, y durante 2026 ha continuado con diferentes activaciones mediante un Coffee Truck. La propuesta busca demostrar que el café peruano puede disfrutarse durante todo el año y no solamente como una bebida caliente durante los meses fríos.

La cita es en Pasaje Los Pintores (Parque Kennedy), Miraflores y el ingreso también es libre.

Así, mientras Café para Todos propone una experiencia que cruza café, gastronomía y cultura; Cafesazo Peruano pone el foco en la cultura cafetera, los productores, las degustaciones y la competencia; y Yo Tomo Café Peruano apuesta por acercar el producto nacional al consumidor y ampliar sus posibilidades de consumo.

Tres propuestas diferentes para celebrar un mismo producto y recordar que detrás de cada taza de café peruano existe una larga cadena que comienza en las zonas productoras y termina, finalmente, en las manos del consumidor.