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Resumen

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Celebra el día del café peruano en tres festivales.
Celebra el día del café peruano en tres festivales.
Por Alejandra Garboza

Agosto termina con aroma a café recién hecho y es que cada el próximo 28 se celebra el Día del Café Peruano, una fecha dedicada a reconocer uno de los productos agrícolas más representativos del país y, al mismo tiempo, a promover su consumo interno. La celebración se extiende más allá de una taza: durante estos días, cafeterías, productores, tostadores y emprendimientos se reúnen para mostrar la diversidad y calidad de los granos peruanos en tres grandes encuentros: Café para todos, Cafezaso Peruano y Yo Tomo Café Peruano.

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