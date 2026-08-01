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La consolidación de la dinastía Ortega

“Si hemos podido avanzar con todas estas barreras, imagínense todo lo que podríamos lograr con un gobierno estable”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda en el Palacio Federal Legislativo el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela. (Foto de Jesús Vargas/Getty Images)
    El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda en el Palacio Federal Legislativo el 10 de enero de 2025 en Caracas, Venezuela. (Foto de Jesús Vargas/Getty Images)
    / Jesus Vargas

    En una anterior columna escribí sobre Nicaragua y cómo la administración Trump estaba pasando por agua tibia a la autocracia de Daniel Ortega, después de capturar a Nicolás Maduro en Venezuela e intentar arrinconar al castrismo en Cuba. Pero, hace una semana, Ortega decidió alzar la voz y señalar sin rubor que ya no habría más elecciones en Nicaragua para que la oposición no “atrape el gobierno”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.