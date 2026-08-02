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El doble discurso de Trump sobre la democracia

“El dato que le resta más credibilidad a las denuncias de Estados Unidos sobre Nicaragua es la falta de respeto del propio Trump a los resultados electorales en su propio país”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "Los elogios de Trump a los gobernantes de Venezuela, El Salvador, Rusia, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, entre otros, le quitan bastante peso a sus críticas contra Nicaragua". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Los elogios de Trump a los gobernantes de Venezuela, El Salvador, Rusia, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, entre otros, le quitan bastante peso a sus críticas contra Nicaragua". Ilustración: Giovanni Tazza

    El gobierno del presidente Donald Trump hizo muy bien en denunciar con dureza el más reciente zarpazo a la democracia en Nicaragua. Sin embargo, su mensaje sería mucho más creíble si mostrara la misma indignación ante la falta de elecciones libres en Venezuela, El Salvador o Rusia.

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