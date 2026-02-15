Por Luis Carlo Merino

La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Con miras a este 2026, a fines del último año se hizo público el ranking donde universidad peruana figura integrando Top 20 de las mejores latinoamericanas, y asimismo registrando su mejor puntaje histórico que lo mantiene consolidado en primer lugar del país.

La universidad peruana que se encuentra dentro del top 20 de las mejores de Latinoamérica
La universidad peruana que se encuentra dentro del top 20 de las mejores de Latinoamérica

