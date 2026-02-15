La universidad peruana que se encuentra dentro del top 20 de las mejores de Latinoamérica

La educación superior en América Latina hoy cuenta con grandes exponentes, y a la vez reconocidas instituciones que incluso a nivel global, terminan liderando diversas clasificaciones internacionales. Con miras a este 2026, a fines del último año se hizo público el ranking donde universidad peruana figura integrando Top 20 de las mejores latinoamericanas, y asimismo registrando su mejor puntaje histórico que lo mantiene consolidado en primer lugar del país.

LA UNIVERSIDAD PERUANA QUE FIGURA DENTRO DEL TOP 20 CONFORMADO POR LAS MEJORES DE AMÉRICA LATINA

Con miras al presente 2026, una nueva clasificación internacional publicada a fines del 2025, revela listado donde figuran las mejores instituciones de educación superior de América Latina, y una de ellas resaltando como la única peruana en Top 20.

De acuerdo a la información compartida por parte de Quacquarelli Symonds (QS), y entorno a Ranking Mundial de Universidades, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) hoy domina la escena local ocupando puesto 15 de 492 evaluadas a nivel regional, y esto gracias a los 84.4 de puntaje que les resulta histórico como registro.

“Este resultado refleja no solo la posición en la tabla general, sino la consistencia en indicadores estructurales y de reputación que valoran académicos y empleadores”, refiere la propia universidad peruana cuyo liderazgo trasciende anualmente, y le permite superar con creces los siguientes 8 indicadores medidos por parte de dicha firma británica:

Reputación académica

Reputación entre empleadores

Red internacional de investigación

Ratio profesores-estudiantes

Profesores con doctorado

Impacto web

Citas por articulo

Artículos por académico

Resulta importante destacar, que el Ranking QS Latinoamérica & Caribe 2026 se hizo público a inicios de octubre 2025, y la PUCP conformando grupo ascendente a las 492 universidades de 26 países considerados para la evaluación basada en hasta 8 indicadores que terminan posicionándola en el top 3%.

ESTAS SON LAS 20 MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA, SEGÚN RANKING QS 2026

1- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

- Puntuación general 100

2- Universidad de Sao Paulo (Brasil)

- Puntuación general 99

3- Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil

- Puntuación general 98.2

4- Tecnológico de Monterrey (México)

- Puntuación general 95.4

5- Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 93.6

6- UNESP (Brasil)

- Puntuación general 92.5

7- Universidad de Chile

- Puntuación general 92.5

8- Universidad de los Andes (Colombia)

- Puntuación general 91.3

9- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Puntuación general 90.2

10- Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

- Puntuación general 87.5

11- Universidad de Concepción (Chile)

- Puntuación general 87.1

12- Universidad Nacional de Colombia

- Puntuación general 86.7

13- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

- Puntuación general 85.8

14- Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil

- Puntuación general 84.7

15- PUCP (Perú)

- Puntuación general 84.4

16- Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil

- Puntuación general 82.6

17- Universidad de Santiago de Chile (USACH)

- Puntuación general 81.4

18- Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)

- Puntuación general 81.3

19- Universidad de Costa Rica

- Puntuación general 80

20- Universidad de Antioquia (Colombia)

- Puntuación general 78.9

LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA DEL 2026, SEGÚN TIMES HIGHER EDUCATION

Un nuevo Ranking Universitario viene llamando la atención, y esto luego que Times Higher Education (THE) hiciera público el listado donde figuran las 10 mejores instituciones de educación superior ubicadas en América Latina.

De acuerdo a la información revelada de manera oficial por parte de dicha revista británica, Brasil es el país sudamericano que domina la escena actualmente, y clasificación a partir de la cual logra evidenciarse que 7 son las casas de estudios originarias de dicho territorio, cuyo liderazgo certifica su alto grado de enseñanza, mientras dos provienen de México, y la restante se sitúa en Chile.

A continuación, te compartimos el Top 10 que define THE considerando a las mejores universidades de América Latina con miras al venidero 2026, y entre las cuales figura aquella con mejor ranking por segundo año consecutivo:

1- Universidad de Sao Paulo / Brasil

2- Universidad de Campinas / Brasil

3- Pontificia Universidad Católica de Chile / Chile

4- Universidad Federal de Río de Janeiro / Brasil

5- Universidad Estatal Paulista – Unesp / Brasil

6- Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro – PUC-Río / Brasil

7- Tecnológico de Monterrey / México

8- Universidad Federal de Río Grande del Sur / Brasil

9- Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM / México

10- Universidad Federal de Minas Gerais / Brasil

“Las universidades brasileñas siguen dominando la lista, ocupando siete de los 10 primeros lugares, a pesar de las preocupaciones sobre los posibles daños a largo plazo provocados por la presidencia de Jair Bolsonaro”, refiere THE a través de página web donde además resalta no solo a la institución líder a nivel latinoamericano, sino también a la UNAM que terminó evidenciando ascenso tras haber ocupado el puesto 15 el año pasado, marcando ello “... la primera vez desde 2017 que dos universidades mexicanas están entre las 10 mejores”.