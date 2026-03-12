Por Melissa Rodríguez Enciso

El mercado de oficinas subprime en Lima —que agrupa edificios de categorías B+ y B— consolida su recuperación tras la pandemia. Al cierre del 2025, la vacancia de este segmento se ubica en 9% del inventario total, mientras que la renta promedio alcanza los US$14,8 por m2 al mes, según el reporte del cuarto trimestre del 2025 elaborado por RE Propiedades.

