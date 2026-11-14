El fenómeno El Niño continuará generando condiciones climáticas inusuales en el Perú durante los próximos meses, con lluvias intensas, temperaturas por encima de los valores habituales y un mayor riesgo de inundaciones en distintas zonas del país. El panorama también incluye posibles oleajes anómalos que podrían afectar el litoral y provocar daños en las zonas costeras más vulnerables. Frente a este escenario, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) presentó sus proyecciones para los siguientes meses y advirtió que algunos de sus efectos podrían prolongarse durante buena parte de 2027. A continuación, te contamos hasta cuándo se extenderá El Niño costero, qué regiones podrían registrar más lluvias y cuáles son los principales riesgos previstos para el próximo verano.

¿HASTA CUÁNDO SE EXTENDERÁ EL NIÑO COSTERO?

De acuerdo con el último comunicado del ENFEN, El Niño costero, que comenzó en marzo de 2026, conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Después de ese periodo, el evento entrará en una etapa de debilitamiento gradual que continuará hasta julio del mismo año.

En el caso de El Niño del Pacífico central, se prevé que mantenga una intensidad muy fuerte hasta febrero de 2027. Posteriormente, sus condiciones evolucionarían hacia un escenario neutral, cuya llegada se estima para junio de ese año.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ TENDRÁN LLUVIAS MÁS INTENSAS?

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones superarían los niveles habituales en la costa norte y central, además de la sierra norte occidental y la sierra central occidental. Los episodios de mayor intensidad se concentrarían especialmente en la costa norte.

Para el verano de 2027, las lluvias por encima de lo normal continuarían en toda la franja costera y en sectores occidentales de la sierra norte y central. En cambio, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía presentarían registros dentro de los valores normales o inferiores. En la región del Titicaca también se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual.

¿QUÉ RIESGOS HABRÁ POR EL AUMENTO DE LOS RÍOS Y LAS TEMPERATURAS?

El ENFEN alertó que los ríos de la costa norte, entre ellos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, tendrán caudales superiores a sus promedios. Los incrementos más importantes podrían producirse en los ríos Tumbes y Piura. Desde enero de 2027, esta situación también alcanzaría a los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica.

A ello se sumaría el incremento del calor. Según el organismo, toda la costa experimentaría temperaturas considerablemente elevadas, con posibilidades de alcanzar nuevos récords durante el verano, según informa RPP.

¿CÓMO AFECTARÁN LOS OLEAJES ANÓMALOS A LA COSTA PERUANA?

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 aumentaría la posibilidad de oleajes anómalos procedentes del norte, sin descartar episodios provenientes del sur. El nivel del mar también permanecería por encima de su promedio en todo el litoral, especialmente en la zona norte.

Esta combinación podría incrementar los daños por inundaciones y erosión en playas de poca pendiente. Por ello, el ENFEN recomendó a las familias que viven en sectores expuestos a lluvias e inundaciones fortalecer las estructuras de sus viviendas como medida preventiva.

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