¿Hasta qué mes se extenderá El Niño costero? ENFEN lanza advertencia para 2027 | Foto: Andina
¿Hasta qué mes se extenderá El Niño costero? ENFEN lanza advertencia para 2027 | Foto: Andina
Por Redacción EC

El fenómeno El Niño continuará generando condiciones climáticas inusuales en el Perú durante los próximos meses, con lluvias intensas, temperaturas por encima de los valores habituales y un mayor riesgo de inundaciones en distintas zonas del país. El panorama también incluye posibles oleajes anómalos que podrían afectar el litoral y provocar daños en las zonas costeras más vulnerables. Frente a este escenario, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) presentó sus proyecciones para los siguientes meses y advirtió que algunos de sus efectos podrían prolongarse durante buena parte de 2027. A continuación, te contamos hasta cuándo se extenderá El Niño costero, qué regiones podrían registrar más lluvias y cuáles son los principales riesgos previstos para el próximo verano.

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