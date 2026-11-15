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Lima 10 de noviembre 2026 Entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Lima 10 de noviembre 2026 Entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Fueron 43 los años que Siri Hustvedt (Minnesota, 1955) compartió su vida con Paul Auster, el recordado autor de libros como “La invención de la soledad”, “El Palacio de la Luna” y “La trilogía de Nueva York”. Hasta que, en abril de 2024, Auster murió. Y la realidad de Hustvedt se desmoronó, terminó trastocada, se le hizo ajena y extraña. Ella misma es una notable escritora, con obras como “Todo cuanto amé”, “La mujer temblorosa” y “El verano sin hombres”. Y, sin embargo, durante mucho tiempo enfrentó miradas estereotipadas, que la subordinaban a su marido o la calificaban simplemente como “la esposa de Auster”.

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