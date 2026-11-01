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Resumen

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La última novela de la escritora madrileña Rosa Montero resulta una reivindicación de la gente considerada “invisible” y una crítica al acoso laboral. (Foto: Patricia J. Garcinuno/Getty Images)
La última novela de la escritora madrileña Rosa Montero resulta una reivindicación de la gente considerada “invisible” y una crítica al acoso laboral. (Foto: Patricia J. Garcinuno/Getty Images)
/ Patricia J Garcinuno
Por Enrique Planas

Para hablar de la última novela de Rosa Montero, “Un día en la vida de Clarita”, hay un acuerdo tácito: no hablar más allá del primer tercio de la historia para evitar el spoiler. Como cuando se entrevista a un director de cine. Y hablando de cine, leer su más reciente libro nos remite a un filme tan humano y entrañable como “El apartamento”, de Billy Wilder. Después, la novela da un giro y explota como “Duro de matar”, de John McTiernan. Más allá de las referencias, lo cierto es que todos queremos ser Jack Lemmon, Bruce Willis o Clarita: todos queremos protagonizar nuestra propia película. Dejar de ser simples figurantes.

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