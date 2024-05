Los artistas son conocidos por ser, en su mayoría, por sus ostentosas representaciones artísticas y sus irreverentes estilos de vida. En Perú, muchos artistas no son la excepción y mucho de ellos dedicaron su vida al arte a través de sus diversas expresiones. Uno de ellos, en particular, destacó más como escritor, pero se dedicó a muchas otras áreas con la misma pasión, deseando que hasta su propia muerte fuese una obra de arte, llegando a desear que sus cenizas se esparcieran en el espacio y pidiéndoselo a la misma National Aeronautics and Space Administratio (NASA) de Estados Unidos.

¿Quién fue el escritor peruano que solicitó a la NASA que esparcieran sus cenizas en el espacio?

Hablamos de Jorge Eduardo Eielson, quien destacó en la literatura peruana por su desempeño como poeta. Sin embargo, en realidad también se dedicó a otras expresiones artísticas, como a las artes visuales. Nacido en 1924, Eielson tuvo diversos hitos durante su vida, tanto en su país natal, como en el extranjero representando a Perú.

Los detalles sobre su extraña petición a la NASA provienen de Martha Canfield, escritora uruguaya amiga de Eielson. Ella reveló que el peruano quiso hacer de su vida una obra de arte, pero siempre sitió que no lo había conseguido. Debido a ello, se le ocurrió que por lo menos su muerte debía serlo y para ello no tuvo mejor idea que sus cenizas se lanzaran al espacio.

Es así que en 1969, mismo año en que la misión Apolo 11 realizó el primer alunizaje, Jorge Eduardo Eielson extendió su petición a la NASA. En un primer momento les envió una carta sugiriendo la colocación de una de sus esculturas en la luna, ante la que recibió un rechazo. Sin embargo, poco después volvió a escribirles para realizar esta curiosa petición.

“Soñaba con que la NASA aceptara que todas las cenizas de los poetas fueran puestas en órbita alrededor de la Tierra, para que la poesía protegiera al planeta”, cuenta Canfield. “Obviamente, la NASA le respondió que no era posible, así que sus cenizas no fueron esparcidas en ningún lado, sino que están sepultadas cerca de las de Michele (refiriéndose a su pareja)”.

¿Cómo fue la carrera artística de Jorge Eduardo Eielson?

Como mencionamos líneas arriba, Jorge Eduardo Eielson fue principalmente reconocido como poeta. En 1945, por ejemplo, ganó el Premio Nacional de Poesís por su poemario “Reinos” lanzado un año antes. Sin embargo, también se destacó en el extranjero y mediante actividades relacionadas a las artes visuales. Es así que también llegó a tener una exposición el a Galleria L’Obelisco de Roma o a participar en la XXXVI Bienal de Venecia, donde sorprendió con “247 metros de tela de algodón crudo”.

Justamente Italia fue el país donde residió durante casi la mitad de su vida. Es aquí también donde fallece un 8 de marzo de 2006. Sus cenizas no fueron esparcidas en el espacio como él hubiera querido, sino que se encuentran junto a su pareja Michele Mulas en el cementerio de Bari Sardo, municipio de la región de Cerdeña.