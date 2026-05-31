WUF: Marketing de Empatía: Por qué tu empresa debería ser ‘Pet-Friendly

En un mercado saturado donde los consumidores eligen marcas que resuenen con sus valores individuales, el Marketing de Empatía se ha consolidado como una ventaja competitiva clave. Hoy en día, las mascotas son consideradas miembros fundamentales de las familias peruanas, transformando por completo las dinámicas de consumo. Aquellas empresas del sector retail y gastronómico que adaptan su propuesta para dar la bienvenida a estos nuevos integrantes no solo demuestran sensibilidad social, sino que logran diferenciarse de manera contundente y capturar la lealtad del cliente moderno.

El nuevo panorama del mercado: Una necesidad en cifras

La relación de los peruanos con sus mascotas ha experimentado una transformación profunda que reconfigura las reglas del comercio. De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 50% de los hogares en el Perú conviven con al menos un perro, consolidando un vínculo cotidiano donde los animales ya no son vistos como simples guardianes o acompañantes de patio, sino como miembros legítimos de la estructura familiar.

Esta evolución en el estilo de vida ha generado que consultoras especializadas en consumo, como Ipsos Perú, identifiquen una tendencia en la que los dueños buscan de manera activa integrar a sus “hijos de cuatro patas” en sus salidas habituales y rutinas de entretenimiento.

Ante este escenario, el modelo de negocio tradicional se enfrenta a una dura realidad: la saturación. Mientras los comercios que restringen el ingreso se vuelven indistinguibles entre sí y pierden atractivo para este masivo perfil de consumidor, los espacios gastronómicos y de retail que adoptan políticas pet-friendly logran una diferenciación inmediata y orgánica. El mercado ya no pide “tolerancia” o zonas de aislamiento en el exterior; exige que los establecimientos adapten su infraestructura y servicios para dar una bienvenida real a la familia completa, convirtiendo la hospitalidad animal en un factor decisivo de elección de marca.

Retorno de inversión (ROI) emocional: El impacto directo en la caja

Abrir las puertas a los acompañantes de cuatro patas no es solo un acto de empatía, sino una decisión financiera altamente estratégica. El comportamiento del consumidor revela que la conversión a un espacio pet-friendly altera directamente tres variables comerciales críticas:

Tiempo de permanencia extendido: Cuando un cliente visita un establecimiento tradicional, la preocupación por dejar a su mascota sola en casa funciona como un “reloj de arena invisible” que apresura su salida. En contraste, la tranquilidad de tener al animal al lado elimina la prisa del consumidor. Reportes de la industria del retail a nivel regional indican que permitir el ingreso de mascotas incrementa el tiempo de permanencia dentro del local comercial en hasta un 30% , lo que amplía la ventana de exposición a los productos o servicios.

Cuando un cliente visita un establecimiento tradicional, la preocupación por dejar a su mascota sola en casa funciona como un “reloj de arena invisible” que apresura su salida. En contraste, la tranquilidad de tener al animal al lado elimina la prisa del consumidor. Reportes de la industria del a nivel regional indican que permitir el ingreso de mascotas , lo que amplía la ventana de exposición a los productos o servicios. Disparo del ticket promedio: Esta estancia prolongada se traduce de forma natural en transacciones de mayor valor. En el sector gastronómico, un cliente sin prisa es un cliente propenso a consumir un café adicional, un postre o un aperitivo extra. Para los centros comerciales, el tránsito con mascotas dinamiza las compras impulsivas y el consumo cruzado entre tiendas; de acuerdo con estimaciones comerciales del sector, los establecimientos con experiencias adaptadas registran un aumento de entre el 15% y el 20% en su ticket promedio de venta en comparación con los formatos restrictivos.

Esta estancia prolongada se traduce de forma natural en transacciones de mayor valor. En el sector gastronómico, un cliente sin prisa es un cliente propenso a consumir un café adicional, un postre o un aperitivo extra. Para los centros comerciales, el tránsito con mascotas dinamiza las compras impulsivas y el consumo cruzado entre tiendas; de acuerdo con estimaciones comerciales del sector, los establecimientos con experiencias adaptadas registran en comparación con los formatos restrictivos. Fidelización de alto valor: El costo de adquisición de un nuevo cliente suele ser elevado, pero el consumidor que asiste con su mascota genera un vínculo de lealtad inmediato con el negocio que lo acoge. Al percibir que el establecimiento respeta y valida a su familia completa, el usuario automatiza su retorno, convirtiendo al local en su primera opción de salida. Esto no solo asegura ingresos recurrentes, sino que transforma a los clientes en embajadores orgánicos de la marca a través del boca a boca y las redes sociales.

Más allá del sello: Diseñar una experiencia real

Ser pet-friendly implica ir mucho más allá de colgar un cartel en la puerta; significa transformar la cultura del negocio. Esto se traduce en adecuar la infraestructura con estaciones de hidratación, señalética clara y, de manera crucial, capacitar al personal de atención para gestionar la interacción con los animales con total seguridad y empatía.

Al dar este paso de forma estructurada, la percepción del negocio se eleva por completo: el consumidor deja de ver un establecimiento comercial frío y transaccional para conectar con una marca humana, consciente y empática, un atributo invaluable para la reputación corporativa actual.

Desde estaciones de hidratación hasta zonas de descanso señalizadas, el diseño de espacios adaptados permite que las familias disfruten de sus rutinas diarias con la tranquilidad de que sus mascotas son realmente bienvenidas. (Imagen generada por ia)

El aliado estratégico para una transición con propósito

Para las empresas que buscan dar este paso de manera responsable, WUF se consolida como el aliado estratégico ideal para co-crear experiencias con verdadero valor. Más que un sello, la organización ofrece a centros comerciales y restaurantes la oportunidad de colaborar en el desarrollo de eventos conjuntos, campañas de comunicación de alto impacto y activaciones que visibilicen el compromiso pet-friendly de la marca. Asimismo, WUF enriquece la cultura interna y externa de las empresas mediante charlas especializadas sobre adopción, tenencia responsable y pautas clave para la correcta integración de animales en espacios públicos. Al aliarse con WUF, los negocios no solo impulsan su rentabilidad, sino que conectan su éxito comercial con una causa social que transforma vidas. Para coordinar campañas, eventos o iniciativas conjuntas, las marcas interesadas pueden ponerse en contacto a través de equipo@wuf.pe.