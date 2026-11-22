Hace muchos años no veía tanto entusiasmo y expectativa por una película de corte independiente y de fuera del terreno hollywoodense. Desde su estreno en Cannes, la española “La bola negra” avanza con fuerza de cara a la temporada de premios (con el Óscar como su gran anhelo, claramente). Pero a pesar de su enorme campaña de márketing y del boca a boca propagado por las redes sociales, su ‘hype’ termina convertido en mero ‘bluff’.

Inspirada en una obra de teatro inacabada de Federico García Lorca, la cinta entrelaza tres historias de tres distintas épocas (de la década de 1930 a la actualidad) para abordar cuestiones como la homosexualidad, la represión, la violencia y las fracturas familiares. Es una película a todas luces ambiciosa, con una puesta en escena grandilocuente e hiperestilizada. Pero el problema es que se le nota demasiado el esfuerzo por impresionar. Está tan enamorada de sí misma, mirándose constantemente en el espejo, que su envoltura termina por sentirse vacua y artificial.

Guitarrica de la Fuente y Miguel Bernardeau en escena de "La bola negra".

Y no es su único problema. Es tal el énfasis que le pone al discurso que su guion se asemeja más a un panfleto de redes sociales: buenista hasta la obviedad, machacón como cualquier activismo, subrayado al punto de subestimar la interpretación del espectador. Ninguno de estos rasgos es negativo en sí mismo: pero sería mejor que se quedara en la muy activa (y válida) presencia pública de sus creadores, y menos dentro de su obra cinematográfica. Han pasado demasiadas décadas y demasiados cineastas abordando la temática LGTB de formas bellas, ingeniosas y contundentes para que una película como “La bola negra” dé varios pasos atrás con su tono burdo y evidente.

La película de Los Javis explica las cosas en los momentos en que está de más explicarlas; se pone melodramática en tono telenovelero cuando podría optar por las sutilezas; es barroca y festiva hasta el punto de frivolizar una tragedia como la de la Guerra Civil española; y pretende ser poética en pasajes que se alargan sin decir nada. Además, los directores tienen todo el derecho de asumir sus propios riesgos y estilos, pero su halo evocador poco o nada tiene que ver con la síntesis entre tradición y vanguardia de un poeta enorme como García Lorca.

"La bola negra" no ha tiene fecha de estreno en cines peruanos.

La ya mencionada campaña emprendida por Los Javis –que incluye la ruptura de su relación en medio de la producción de la película– puede ser cuestionable, pero nada tendría que objetársele si no interviniera en sus logros artísticos. Lamentablemente, ese no es el caso, pues “La bola negra” es fiel reflejo de su cruzada publicitaria: una película llena de cálculos argumentales, vanidosa en su dirección artística, y muy aferrada a su idea de congraciar en vez de sacudir (qué hubiera dicho Pasolini, pienso yo).

Así, termina acercándose, más que a una obra de arte, al más demagógico de los pronunciamientos o al más aburrido ‘reel’. Por más impopular que sea decirlo hoy por hoy.