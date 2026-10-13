Ricardo Darín vuelve a las pantallas con “Lo dejamos acá” (en inglés: “Therapy Done Right”), una película argentina de Netflix que pone al galardonado actor en el sillón del terapeuta y a Diego Peretti en el lugar del paciente. Así, nos encontramos ante una comedia negra de diálogos afilados, con ese humor rioplatense que nos invita a reírnos de lo que incomoda. En ese sentido, ¿te gustaría saber de qué trata exactamente la historia y cuándo llega a la plataforma de streaming? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción tiene el sello de Kenya Films, la casa de producción que fundaron Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

En la dirección, por su parte, está Hernán Goldfrid, reconocido por su trabajo previo en “Atrapados”, “El jardín de bronce” y “Tesis sobre un homicidio”.

Por otro lado, el guion es de Emanuel Diez, la fotografía es de Rodrigo Pulpeiro, la música es de Roque Baños y la edición es de Andrés Quaranta.

¿DE QUÉ TRATA “LO DEJAMOS ACÁ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Lo dejamos acá” sigue a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y empieza a sobrepasar los límites con sus pacientes.

Así, todo parece funcionar hasta que llega a su consulta un escritor con bloqueo creativo.

Cabe resaltar que el terapeuta se llama Ulises Verón (Ricardo Darín), mientras que el autor es Martín Bouchard (Diego Peretti), quien busca ayuda al sentirse atrapado en su sequía de ideas.

De esta manera, la propuesta combina humor oscuro con drama, una mezcla pensada para quienes disfrutan de las historias de personajes y de duelos actorales.

MIRA EL TRÁILER DE “LO DEJAMOS ACÁ”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LO DEJAMOS ACÁ”?

“Lo dejamos acá” llega a nivel internacional al catálogo de Netflix el viernes 16 de octubre del 2026.

Por lo tanto, para ver la cinta sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: el filme tuvo su estreno mundial en la 74° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el pasado 22 de septiembre de este año.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LO DEJAMOS ACÁ”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Lo dejamos acá”:

Ricardo Darín como Ulises Verón

como Ulises Verón Diego Peretti como Martín Bouchard

como Martín Bouchard Antonia Bengoechea como Paula Verón

como Paula Verón Inés Efron como Florencia

como Florencia Andrea Politti

Pata Echegoyen

Carlos Santamaría

Miriam Odorico

Diego Peretti como Martín Bouchard en una escena de la película argentina "Lo dejamos acá" (Foto: Kenya Films / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí